﻿Querdenker und der Gegenprotest: So lief der Demo-Samstag in Dresden

„Querdenker“ und „Freie Sachsen“ liefen am Samstagnachmittag demonstrierend durch Dresdens Innenstadt. Parallel gab es eine Kundgebung von „Herz gegen Hetze“. Es blieb vergleichsweise friedlich.

Dresden. Zwei Demonstrationen entgegengesetzter politischer Ausrichtung teilten sich am Samstagnachmittag die Dresdner Innenstadt. Es wurde laut, blieb aber friedlich.

Auf dem Theaterplatz demonstrierten ab 15 Uhr die sogenannten "Querdenker" mit Unterstützung der rechtsextremen Partei "Freie Sachsen". Unter dem Motto "Frieden und Freiheit - Demonstration für Menschenrechte, Demokratie, Gewaltenteilung und Politikerhaftung" protestierten sie gegen steigende Energiekosten, die Maßnahmen in der Corona-Pandemie und die Sanktionen gegen Russland. Ein Redner war Querdenken-Chef Marcus Fuchs. Der ehemalige OB-Kandidat steht derzeit vor Gericht, weil er im Februar eine nicht genehmigte Demonstration angeführt haben soll.

Weniger als 300 Meter entfernt traf sich 14:30 das Bündnis „Herz statt Hetze“ gemeinsam mit den Jusos Dresden zu einer Kundgebung unter dem Motto „Rechts bleibt’s kalt. Für solidarische Wärme“ auf dem Schlossplatz. Ein Demonstrationszug kam dafür aus der Neustadt über die Augustusbrücke. Nach Angaben des Juso-Vorsitzenden Matthias Lüdt kamen rund 500 Menschen.

Eine Kundgebung des Bündnisses „Herz statt Hetze“ fand parallel zur Querdenken-Demonstration statt. © Quelle: Dietrich Flechtner

Polizei: Eine Gefährderansprache, keine Verhaftungen

Die von Beobachtern auf 4.000 geschätzten Querdenken-Demonstranten zogen durch die Innenstadt zum Pirnaischen Platz und weiter in Richtung Sachsenplatz. Laut Polizeiangaben stoppten Einsatzkräfte die Demonstration zweimal, da die Trommler des Aufzugs mit ihrer Lautstärke gegen Versammlungsauflagen verstoßen hatten. Eine Trommlerin erhielt eine Gefährderansprache, was laut Beobachtern bei ihren Mitdemonstranten für Tumult sorgte. Festnahmen gab es aber nicht.

Auf Bannern forderten die Demonstrierenden die Beendung der Russland-Sanktionen und kritisierten die Maßnahmen der Regierung in Inflation und Gaskrise. © Quelle: Dietrich Flechtner

Zu gewalttätigen Auseinandersetzungen sei es ebenfalls nicht gekommen, so Polizeisprecher Mario Laske: „Es gab lautstarken Protest und Gegenprotest, aber eine gefährliche Situation oder Ausschreitungen hat es nicht gegeben.“ Als der Querdenken-Zug über die Albertbrücke in die Dresdner Neustadt laufen sollte, versperrte eine spontan angemeldete Protestversammlung ihm den Weg, sodass die geplante Route abgeändert werden musste. Das bestätigte die Polizei. Gegen 19 Uhr war das geplante Ende der Demonstration.

In der Innenstadt kam es wie zuvor von der Stadtverwaltung angekündigt zu starken Verkehrseinschränkungen. Am Königsufer gab es parallel zu den Demonstrationen in der Innenstadt eine Menschenkette, die auf die Frauenrechtsbewegung im Iran aufmerksam machte.

Von Linde Gläser/ dpa