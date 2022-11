﻿Hell erleuchtet: So liefen die Pyro Games 2022 in Dresden ab

Dreimal mussten die Pyro Games in Dresden ausfallen. Am Samstagabend war es im Ostragehege wieder soweit. Zahlreiche Pyro-Künstler zeigten ihre Feuerwerkskreationen.

Dresden. So mancher Dresdner dürfte sich beim Blick aus dem Fenster am Samstagabend über das Feuerwerk gewundert haben, das kaum enden wollte. Was der Anlass war? Pyrogames! Nachdem das Spektakel 2020 und 2021 wegen der Pandemie ausfallen musste und die Trockenheit dem Augusttermin in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, war es am Sonnabend soweit.

Profis zeigten ihre Pyro-Musicals im Ostragehege

Ausgewählte Pyrotechniker kämpften auf dem Gelände des Ostrageheges mit ihren eigens kreierten Pyro-Musicals um den Pokal des Feuerwerk-Champions. Dabei zählte Originalität wie Kreativität, heißt es seitens des Veranstalters Aust Konzerte. Neben Funken am Himmel konnten sich die Besucher über Musik, Tanz und Lasershows freuen. Die Pyro Games sind eine bundesweite Veranstaltungsreihe, die unter anderem auch in Rostock und Magdeburg halt macht.

Von lc