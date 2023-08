Eine unverständliche Entscheidung? Leser zur Stilllegung des Pumpspeicherwerks Niederwartha

Dresden. Das Pumpspeicherwerk Niederwartha ist am Montag vom Betreiber Vattenfall energetisch stillgelegt worden. Ein erster Schritt zur kompletten Aufgabe des Werks, dass sich für den schwedischen Konzert nicht mehr rentiert. Doch ist das mit Blick auf die Energiewende eine gute Idee?

Es gibt Wider- und Zuspruch, auch aus der DNN-Leserschaft. Eine Auswahl:

Es braucht eine landespolitische Entscheidung zum Weiterbetrieb

Was ist denn los im Land der Wende zu regenerierbaren Energien? Ein Pumpspeicherwerk (PSW) soll geschlossen werden von einem schwedischen Konzern, einem international agierenden Energieanbieter, der Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke betreibt. Das Pumpspeicherwerk zählt zu den ersten seiner Art und verdient sicher, in den Rang der technischen Denkmale aufgenommen zu werden!

Der Nutzen des Pumpspeicherwerkes bestand meines Wissens in dem Vorhalt einer Leistung für den sogenannten Schwarzstart eines konventionellen Kraftwerkes, meines Wissens des Kraftwerks Mitte. Dort ist nun die Operette und der untere See in Cossebaude fungiert zum Teil als Bad. Nichts rechtfertigt aus meiner Sicht aber eine wie auch immer geartete ökonomische Betrachtung, wenn man regenerativ erzeugten Strom in auf diese Weise speichern kann.

Die bewegte Geschichte des Pumpspeicherwerkes sollte nicht kurzgreifenden Betrachtungen geopfert werden. Die letzte Leistung vor den Schäden durch das Hochwasser 2002 war immerhin 60 Megawatt. Diese wurde durch Vattenfall wohl nur mit 20 MW wiederrepariert und in Betrieb genommen.

Ich denke, es entspricht nicht dem Gedanken der Zeit, in der unüberschaubar gigantische Subventionen im Energiebereich getätigt werden, wenn gerade eine solche historische und zugleich moderne Energieanlage dabei unbeachtet bleibt. Der Betrag beschreibt die Gemengelage zu der seit Jahren schwelenden Diskussion.

Wenn Vattenfall an dem von der Treuhand übernommenen Betrieb trotz wortgewandten Formulierungen nun doch kein Interesse mehr hat, muss nicht nur nach einer regionalen, besser nach einer landespolitischen Entscheidung zum Weiterbetrieb gesucht werden.

Dr. H. Rietzsch

Der Vertrag ist ausgelaufen

Das Pumpspeicherwerk wird defakto schon seit 2002 nicht mehr genutzt: beim Elbehochwasser überflutet und schwer beschädigt, wurde es danach nur soweit repariert, wie für den Betrieb von zwei der sechs Generatoren erforderlich ist, die Vattenfall gemäß Vertrag mit DREWAG / SachsenEnergie als Notstarthilfe betriebsfähig vorhalten muss, um im Falle eines totalen Blackout die Dresdner Stromerzeugung wieder in Gang zu kriegen. Diese Hilfe wird nicht mehr benötigt und der Vertrag ist ausgelaufen.

Peter Fischer (Facebook)

Teechnische Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit nachgewiesen

Ich habe mich schon mehrfach zum PSW Niederwartha geäußert. Ohne mich zu wiederholen Folgendes: Seit zwei Jahren bemühe ich mich um die Modernisierung und Ertüchtigung des PSW. Namhafte Kommunalpolitiker sind mir in der Sache freundlich, eher etwas überheblich und mitleidig begegnet. Fachleute, Wissenschaftler, Ingenieure stehen voll hinter meinen Bemühungen, aber teilweise verhalten, möglicherweise in Rücksicht auf ihre berufliche Tätigkeit.

Selbst der Ministerpräsident Michael Kretschmer zog es vor, zwei an ihn gerichtete Schreiben „zuständigkeitshalber“ an das grüne Ministerium für Energie und Umwelt weiterzuleiten.

Unverständlich, die Entscheidung über einen Stromspeicher mit 120 MW und einer Speicherkapazität von 591 MWh der Grünen Ideologie zu überlassen. Dabei liegt bei der SachsenEnergie eine Konzeptstudie, als Verhandlungsergebnis von Vattenfall und der Drewag vor, die in hoher Qualität die technische Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit nachweist. Etwa 2018 stand die Studie im Prinzip vor der Bestätigung beziehungsweise Realisierung, wurde aber, nicht nachvollziehbar, von der Energieagentur ausgebremst.

Der Ministerpräsident äußerte sich unter anderem dahin gehend: „Die Energiewende ist gescheitert“. Richtig, aber an wem denn, an der irren grünen Energiepolitik. Deshalb muss die vorgenannte Konzeptstudie erneut auf dem Tisch, von Fachleuten diskutiert, bewertet und mit einem Entscheidungsvorschlag den politischen Entscheidungsträgern vorgelegt werden. Ich hoffe, dass das auch bei dem Ministerpräsidenten ankommt und unterstützt wird.

Dipl.-Ing. Claus Glombik

„Stellen wir uns bitte dieser Realität“

Bevor jetzt viele, insbesondere (N)ostalgiker, den Untergang der Zivilisation und das Nicht-Gelingen der Energiewende ausrufen, möchten diese doch bitten, sich den Fakten zu stellen.

Das Pumpspeicherwerk wurde vor 100 Jahren geplant und gebaut, um die regelmäßig und berechenbaren Tagesspitzen am Morgen und am Abend abzudecken und die regelmäßigen und vorhersehbaren Überangebote der Nacht zu nutzen.

Erneuerbare Energien (Wind, Sonne) sind deutlich unbestimmter, längere „Dunkelflauten“ kann das für wenige Stunden konzipierte Pumpspeicherwerk gar nicht abdecken.

Die Preise an der Strombörse sind für jeden abrufbar. Auch heute schwanken Preise und Bedarfe im Tagesverlauf mit zwei Spitzen am Morgen und am Abend. Die Preisdifferenz ist – selbst wenn der Strom z. T. nachts sogar verschenkt wird - zu gering, um die Wirtschaftlichkeit abzudecken. Stellen wir uns bitte dieser Realität.

Stefan Döring (Facebook)

