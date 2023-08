﻿Professor hält Aus des Pumpspeicherwerks Niederwartha für Schildbürgerstreich

Dresden. Für Sigismund Kobe ist die Sache klar: Das Pumpspeicherwerk in Niederwartha muss erhalten werden. „Als Großspeicher sind Pumpspeicherwerke derzeit die einzige Möglichkeit, um eine große Menge volatiler Energie aufzunehmen“, sagt der Physikprofessor, der bis 2006 an der TU Dresden tätig war, im DNN-Gespräch.

Kobe meint das stark schwankende Aufkommen an erneuerbaren Energien wie Wind- oder Solarstrom. Große Teile werden dann erzeugt, wenn sie nicht verbraucht werden können. Die Speicherung gehört zu den größten Problemen der in Deutschland angestrebten Energiewende von den fossilen Energieträgern wie Erdöl oder Kohle hin zu klimafreundlicheren Quellen wie den Wind oder die Sonne.

Pumpspeicherwerk kann Stromschwankungen ausgleichen

Pumpspeicherwerke können als Speicher fungieren. Sie pumpen über mehrere Stunden Wasser aus einem unteren Bereich in einen oberen, dabei speichern sie den für die Pumpen benötigten Strom, der vielleicht in der Mittagshitze von Solaranlagen erzeugt worden ist. Wenn dann am Abend in der Dämmerung Energie benötigt wird, kann das Wasser aus dem oberen Bereich wieder in den unteren geleitet werden, dabei über Generatoren laufen und Strom erzeugen.

Das Pumpspeicherwerk Niederwartha steht ab kommenden Montag still. © Quelle: Steffen Manig

In Niederwartha gibt es ein solches Pumpspeicherwerk. Es ist allerdings fast 100 Jahre alt. Der Besitzer Vattenfall will die energetische Nutzung der Anlage am 14. August 2023 einstellen. Das gilt formal als „vorläufig“, theoretisch wäre es wohl auch umkehrbar, aber für den Konzern ist es lediglich eine genehmigungsrechtlich unumgängliche Vorstufe zur endgültigen Stilllegung. Ein Weiterbetrieb ist nach Ansicht des Konzerns „nicht wirtschaftlich darstellbar“ – zu geringe Fallhöhe, zu lange Rohrleitungen und Ähnliches schlagen in Niederwartha im Vergleich zu anderen Standorten des Konzerns negativ zu Buche.

Professor: Pumpspeicherwerke sind anderswo Gelddruckmaschinen

Kobe bedauert das. Vattenfall ist ein schwedisches Unternehmen, dass seine Vorstellungen von Rendite und Aufwand hat. Für den Physikprofessor ist deshalb viel wichtiger, dass sich die Stadt Dresden mit ihrem Unternehmen SachsenEnergie in Niederwartha engagiert. Mit Batteriespeichern sei dem Speicherproblem derzeit nicht beizukommen. Die Wasserstoff-Technologie, bei der mit Stromeinsatz Wasserstoff produziert wird, der dann als Brennstoff eingesetzt werden kann, wenn er benötigt wird, sei zwar der richtige Gedanke, brauche aber noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, um voll einsatzbereit und vor allem auch ökologisch zu sein. Bislang werde der größte Teil des Wasserstoffs noch aus Erdgas hergestellt. „Grüner Wasserstoff wird noch mindestens 20 Jahre dauern“, sagt der Professor.

Pumpspeicherwerke seien anderswo eine „Gelddruckmaschine“ (Kobe). Österreichische Betreiber bekämen viel Geld, um überschüssigen Strom aus Deutschland abzunehmen, in ihren Anlagen einzusetzen und später teuer wieder verkaufen zu können.

Investitionen notwendig

Beim Investitionsbedarf für einen Weiterbetrieb in Niederwartha stehen für einen Neubau der Anlage Beträge zwischen 160 und 200 Millionen Euro im Raum. Eine Instandsetzung der alten Anlagen könnte etwa mit der Hälfte auskommen. Solche Zahlen sind seit Jahren im Umlauf.

Von sechs Maschinen waren zuletzt nur noch zwei im Einsatz. Für den weiteren Wasseraustausch zwischen Ober- und Unterbecken nach der „energetischen Stilllegung“ hat der Konzern in kleinere Systeme investiert. Für einen möglichen Weiterbetrieb des Wasserkraft-Standorts seien in den vergangenen Jahren verschiedene Varianten „intensiv geprüft“ worden. Doch das Ergebnis war offenbar immer gleich: Unter anderem die topografischen Gegebenheiten des Standorts wie beispielsweise die Länge der Triebwasserleitungen und die vergleichsweise geringe Fallhöhe zwischen Ober- und Unterbecken sprächen dagegen.

Aufwand an Kosten für jetziges Netzmanagement bemessen

Natürlich sei der Aufwand enorm, um Niederwartha für die Zukunft fit zu machen. Aber diese Kosten müssten aus Sicht von Professor Kobe auch ins Verhältnis gesetzt werden zu den enormen Kosten, die hierzulande derzeit für die Stabilisierung des Stromnetzes aufgebracht werden. Das stark schwankende Aufkommen an Wind- und Solarstrom führt dazu, dass in komplizierten, für den Laien kaum zu überschauenden technischen Prozesses im Stromnetz für einen Ausgleich gesorgt werden muss, um den Zusammenbruch zu vermeiden.

Dafür seien vor drei Jahren eine Milliarde Euro aufgewendet worden. Inzwischen sei dieser Betrag für das Netzmanagement auf drei Milliarden Euro im Jahr gestiegen. Das Geld werde über die Netzentgelte zusammengebracht, die auch alle Stromkunden zahlen. Weitere Milliarden-Summen würden eingesetzt, um den Erzeugern von erneuerbaren Energien die zugesagten Strompreise zu zahlen, die an der Strombörse häufig nicht erreicht werden könnten.

Professor: Stilllegung ist Schildbürgerstreich

Von all diesen Beträgen könnte etwas für Speicher wie das Pumpspeicherwerk in Niederwartha abgezweigt werden. Den gegenwärtigen Nutznießern der Milliarden müsste klar sein, dass sie bei einem Zusammenbruch des Gesamtsystems auch nichts mehr hätten. In Niederwartha wären auch schrittweise Investitionen möglich, um immer wieder die Entwicklung beobachten und neue Entscheidungen treffen zu können.

Professor Sigismund Kobe © Quelle: PR

„Die Stilllegung ist ein Schildbürgerstreich“, sagt der 82-jährige Kobe. Die Anlage habe alle nötigen Genehmigungen auf unbegrenzte Zeit. Für Neubauten müssten jahrelange Genehmigungsverfahren durchlaufen werden – mit allen Unwägbarkeiten nicht zuletzt durch Klagen und Protestaktionen. Auch das müsse in die Kalkulation einbezogen werden.

„Geld für Energiewende an die richtigen Stellen lenken“

Der Ortschaftsrat in Cossebaude hat sich deshalb am Dienstagabend einstimmig dafür ausgesprochen, dass die Landeshauptstadt die wasserrechtliche Genehmigung für den Wassertransport zwischen Ober und Unterbecken nicht auslaufen lassen darf.

Die Stadt Dresden und Sachsen-Energie müssten die Anlage weiter nutzen. Woher das Geld dafür komme, müsste die Politik klären. „Wir müssen das Geld an die richtige Stelle lenken für etwas Sinnvolles in der Energiewende.“ Mit dem Speichervermögen in Niederwartha könnten alle Solaranlagen im Großraum Dresden optimal betrieben werden. Professor Kobe: „Dann hätten wir richtigen Ökostrom, keinen grün angemalten.“

