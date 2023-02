﻿„Das Wichtigste ist, einen Anfang zu machen“: Wie ein Dresdner nach seiner Depression in den Beruf startet

Dresden. Schulabschluss, Studium oder Lehre, rein in die Praxis und dann die Karriereleiter hoch: So sieht die berufliche Laufbahn der gesellschaftlichen Konvention nach im Idealfall aus. Blöd nur, wenn die Depression dazwischen grätscht. Wer großes Glück hat, findet rechtzeitig einen Psychotherapieplatz und kann sich im Job halten. Oft aber helfen nur noch Krankschreibung und Klinikaufenthalt, bei manchen auch mehrere, und so reißt die Depression eine große Lücke in den Lebenslauf.

Laut der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation sind psychische Erkrankungen heute mit einem Anteil von 43 Prozent der häufigste Grund für Frühverrentungen. Die Hälfte aller Menschen, die chronisch psychisch krank und im erwerbsfähigen Alter sind, würden keiner Beschäftigung nachgehen, heißt es weiter auf der Website der Arbeitsgemeinschaft.

„Ich dachte, ich kann beruflich nichts mehr groß anfangen“

Angst vor dem beruflichen Aus hatte auch Paul Noack. „Ich dachte, ohne Abschluss und mit 35 Jahren kann ich beruflich nichts mehr groß anfangen“, sagt der Dresdner. 2019 bekam er die Diagnose chronische Depression, die ihn davor bereits das Maschinenbaustudium an der Technischen Universität Dresden gekostet hatte. Bis zum Abitur seien ihm die guten Noten mehr oder weniger zugeflogen, sagt der junge Mann. Mit dem Studium kam die Überforderung.

„Das langfristige Lernen, das Planen, die Selbstorganisation – das fehlte mir alles.“ Spätestens vor dem halbjährigen Pflichtpraktikum kamen Selbstzweifel und Versagensängste dazu. Also schob er das Praktikum immer weiter raus – solange bis die Uni ihn wegen fehlender Prüfungsleistungen exmatrikulierte. Bei einer psychosozialen Beratung an der TU habe man ihm davor empfohlen, sich Hilfe zu suchen. „Aber ich dachte, ich kriege das irgendwie noch alleine hin“, sagt der 36-Jährige.

Dass er Hilfe braucht, wurde ihm klar, als Ärzte ihm im Rahmen eines Krankenhausaufenthaltes die chronische Depression bescheinigten. Wie er sich damals gefühlt hat? „Ich habe alles nur grau gesehen, in meinem Leben keine positiven Aspekte mehr erkennen können.“ Gleichzeitig habe er gewusst, dass er nicht „für ewig nur herum sitzen“ wollte.

Hilfe für psychisch Erkrankte beim Wiedereinstieg in den Beruf

Nachdem Paul Noack in der Psychiatrischen Institutsambulanz des Städtischen Klinikums am Weißen Hirsch seelisch aufgefangen wurde, besuchte er ab 2020 verschiedene Einrichtungen zur beruflichen Rehabilitation, zum Schluss für neun Monate das berufliche Trainingszentrum des SRH Berufsbildungswerks Sachsen in Dresden. Rund 500 Menschen bekommen hier jedes Jahr fachliche und mentale Unterstützung, um sich nach einer psychischen Erkrankung wie einer Depression, Psychose oder Angststörung wieder an einen Berufsalltag heranzutasten.

Deutschen Rentenversicherung. So würden laut einer Medieninformation von 2021 nur 17 Prozent der Betroffenen zwei Jahre nach ihrer Rehamaßnahme Erwerbsminderungs- oder Altersrente beziehen.

Trotz Depression: Neuer Job und Studium

Für Paul Noack war im beruflichen Trainingszentrum des SRH schnell klar, dass er im Bereich Konstruktion, den er bereits im Studium kennengelernt hatte, weitermachen wollte. „Ich hatte Lust“, erinnert sich der junge Mann, „aber gleichzeitig große Angst, im Fachlichen zu versagen.“ Entgegen seiner Angst hat Paul Noack den Sprung zurück in die Beschäftigung geschafft. Seit Oktober 2022 arbeitet er in Vollzeit blockweise als technischer Planer beim Solartechnikunternehmen PST in Dresden, wo er unter anderem Karten für die Vorakquise von Flächen für Photovoltaik erstellt. Der Job ist Teil seines dualen Maschinenbaustudiums an der Berufsakademie Riesa, das er 2025 abschließen will.

„Ich sitze hier noch nicht als komplett wieder hergestellter Mensch“, betont Paul Noack. Der Druck, das Studium schaffen zu müssen, und die Selbstzweifel holten ihn immer wieder ein. „Aber ich sehe die Chance, die ich bekommen habe.“ Dank Psychotherapie und seiner Zeit im beruflichen Trainingszentrum gehe er heute ganz anders an die Arbeit und das Studium heran. Statt aufzuschieben, sei er immer hinterher, bereite sich vor, wo es geht. Während ihn früher die Versagensängste lähmten, teile er heute Aufgaben in kleine, schaffbare Schritte ein. „Ich habe verstanden, dass man nicht alles auf einmal schaffen muss“, sagt der Dresdner. „Das Wichtigste ist, einen Anfang zu machen.“

„Arbeitgeber sollten auf praktische Fähigkeiten statt auf Lebenslauf schauen“

Zu seinem neuen Arbeitsplatz kam Paul Noack auch über seinen Mentor Klaus Gnauck, der vergangenes Jahr vom Beruflichen Zentrum des SRH zum Solartechnikunternehmen PST gewechselt ist. Da Gnauck von den Fähigkeiten seines Schützlings überzeugt war, empfahl er ihn an seinen Arbeitgeber weiter. „Ich hatte großes Glück“, sagt Paul Noack. Sicher habe man ihn auch wegen seiner Fähigkeiten genommen. Doch er ist sich nicht sicher, ob es bei anderen Unternehmen auch so gelaufen wäre oder ob sich diese von seiner Geschichte hätten abschrecken lassen. „Ich würde mir wünschen, dass man in der Arbeitswelt mehr auf praktische Fähigkeiten schaut als auf Daten im Lebenslauf“, sagt Paul Noack.

Etwa die Hälfte schafft den Wiedereinstieg in den Beruf

Dass eine seelische Erkrankung einen Chef auch heute noch abschrecken kann, weiß auch Karin Hofmann, die seit 19 Jahren im Beruflichen Zentrum des SRH den psychosozialen Dienst leitet. Zwar habe die Stigmatisierung gegenüber Betroffenen abgenommen. „Aber es ist immer noch durchaus einfacher einem Arbeitgeber zu erklären, dass man einen Bandscheibenvorfall hatte als eine Psychose“, sagt die Diplompsychologin.

Ob ein Mensch nach seiner Erkrankung den Wiedereinstieg in den Job schafft, hänge neben Alter und Berufserfahrung auch von der Branche ab. „Es gibt Berufsfelder, die wir nach einer Rehabilitation nicht mehr empfehlen“, sagt Karin Hofmann. Dazu gehörten oft Berufe im pädagogischen oder therapeutischen Bereich, die mit hoher sozialer Verantwortung und Stress einhergingen. „Die Menschen, die zu uns kommen, sind an vielen Stellen wieder gesund“, betont die Psychologin, „aber häufig noch eingeschränkt in ihrer Leistungs- und Anpassungsfähigkeit.“ Sechs Monate lang verfolgen Karin Hofmann und ihre Kollegen den Weg der Menschen nach ihrer Teilnahme im Trainingszentrum weiter. In der Zeit, sagt sie, würden etwa die Hälfte, die einen beruflichen Wiedereinstieg forcierten, diesen auch schaffen.

„Brauchen beim Thema psychische Erkrankungen Schulungen unter Führungskräften“

Dass der berufliche Neuanfang nicht immer funktioniert, könnte auch an einer unzureichenden Verzahnung der Reha-Angebote mit der beruflichen Praxis liegen, glaubt Petra Schöne. Die Dresdner Zahntechnikerin erkrankte vor vielen Jahren selbst an einer Depression und setzt sich seitdem für andere Betroffene ein, unter anderem im Verein EX-IN Sachsen und im Dresdner Bündnis gegen Depressionen. „Es wäre wichtig, Leute aus den Berufen in die Reha-Einrichtungen rein zu holen“, sagt Petra Schöne. „Sonst führt das Training dort an der Praxis vorbei.“

Zudem müsse sich auch etwas auf Arbeitgeberseite tun. „Wir brauchen Schulungen unter den Führungskräften“, sagt die 47-Jährige, „vor allem in der Industrie und Wirtschaft, wo in erster Linie nur Leistung zählt.“ Mit mehr Sensibilität könnte es nach Petra Schöne ein Arbeitgeber möglicherweise sogar als Chance begreifen, einen Menschen mit psychischer Erkrankung einzustellen. Betroffene seien oft sensibler im Umgang mit anderen, was einem Unternehmen auch nutzen könne.