﻿Warum ein Psychiatrie-Professor in Dresden die Cannabis-Freigabe ablehnt

Die Bundesregierung will Cannabis legalisieren. Für Professor Veit Rößner vom Uniklinikum in Dresden ist das ein Fehler. Im DNN-Interview sagt er, warum das so ist.

Dresden. Die rot-grün-gelbe Bundesregierung plant die Legalisierung des Cannabis-Handels. Professor Veit Rößner, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, kann die Pläne nicht nachvollziehen. Im DNN-Interview erklärt er, warum er die Freigabe für einen Fehler hält.

Wie bewerten Sie aus medizinischer Sicht die geplante Freigabe von Cannabis?

Laut aktuellem Wissensstand hat Cannabis etliche, negative und leider oft sehr dauerhafte Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung bis zum Alter von etwa 27Jahren – damit definitiv auf alle konsumierenden Jugendlichen. Das genaue Ausmaß hängt beim einzelnen von der Konsummenge und -häufigkeit ab. Daneben bestehen die Risiken einer Abhängigkeit von Cannabis beziehungsweise verschiedenen anderen Drogen – nicht ohne Grund wird Cannabis immer wieder als Einstiegsdroge bezeichnet. Die drogeninduzierte Psychose ist zwar gar nicht so häufig, stellt aufgrund ihrer tiefgreifenden und anhaltenden Beeinträchtigung und des immensen Leids der Betroffenen aber kein kleines oder gar vernachlässigbares Risiko des Cannabiskonsums dar.

Rat- und Hilflosigkeit gegenüber Kriminellen

Der Bundesgesundheitsminister argumentiert, das Problem des Cannabis-Konsums sei da, es sei nicht in den Griff zu bekommen, daher sollte wenigstens der mafiöse Schwarzmarkt ausgetrocknet werden. Dieser illegale Bereich führe beispielsweise durch suchtverstärkende Beimischungen zu noch größeren gesundheitlichen Risiken. Halten Sie diese Argumentation für stichhaltig und sind dafür die Risiken einer Cannabisfreigabe in Kauf zu nehmen?

Viele dieser Argumente sind stichhaltig, aber zeigen leider eine für mich kaum zu ertragende Rat- und Hilflosigkeit Kriminellen gegenüber, statt alternative Lösungen auch ohne Legalisierung aufzuzeigen. Gerade in meinem Beruf würden wir kaum Erfolge haben, wenn wir vor – auch scheinbar unerreichbaren – Zielen kapitulieren würden. Der Glaube an den Erfolg ist bei uns ein sehr wichtiger Faktor für die Genesung. Die Risiken einer Cannabisfreigabe sind aus meiner Sicht in keinster Weise kleiner als ihre „sogenannten positiven Folgen“ – ob diese überhaupt eintreten und was noch alles nachkommt – wir werden es hoffentlich nie erfahren.

Experten warnen vor der Erleichterung des Zugangs für Jugendliche durch den Einkauf über ältere Bekannte und negative Folgen für Kinder in „Kiffer“-Familien. Teilen Sie diese Sorgen?

Zu 100 Prozent. Schon jetzt ist doch jedem klar, dass der Zugang zu beispielsweise Alkohol, Nikotin oder Waffen auch in Familien nicht vollständig kontrollierbar ist. Neben den Gefahren durch die leichtere Erlangung durch Kinder und Jugendliche, gibt es noch verschiedene Folgeprobleme wie beispielsweise Streit und Diebstahl in der Familie.

Rauchverbot ist Beispiel für Sinnhaftigkeit von Verboten

Welche negativen Auswirkungen für Kinder und Jugendliche befürchten Sie gegebenenfalls durch die Freigabe?

Neben dem schon Erwähnten: Wir als kinder- und jugendpsychiatrische Fachgesellschaften und ich persönlich betrachte aus verschiedenen Gründen die Risiken einer Freigabe von Cannabis für Erwachsene als sehr problematisch für Kinder und Jugendliche. Zum einen sind Vorbildwirkung, leichtere Verfügbarkeit etc. nicht zu unterschätzen. Das Rauchverbot in öffentlich zugänglichen Gebäuden war und ist ein gutes Beispiel für die Sinnhaftigkeit von Verboten. Seine Effekte sind ein so Vielfaches größer als alle Präventions- und Beratungsangebote gegen Tabakkonsum zusammen. Warum wir den damit erreichten Fortschritt für die Gesundheit nun an anderer Stelle sehenden Auges durch die Aufhebung eines Verbots wieder reduzieren, ist mir ein unlösbares Rätsel.

Welche konkreten negativen gesundheitlichen Folgen kann der Cannabiskonsum für Kinder und Jugendliche haben?

An Langzeitfolgen ist vielen sicher das erhöhte Risiko für psychotische Störungen bekannt. Aber auch affektive Störungen wie Depressionen, Angststörungen, bipolare Störungen und Suizidalität sind um 30 bis 60 Prozent häufiger bei Konsumenten. Besonders bei Kindern und Jugendlichen treten Beeinträchtigungen der Kognition wie z.B. der Gedächtnisfunktionen, Lernleistung, Aufmerksamkeit, der Fähigkeit zum Problemlösen und der Intelligenz auf. Denn gerade das jugendlichen Gehirn ist sehr verwundbar und empfindlich für den erhöhten THC-Gehalt in den heute konsumierten Substanzen.

Ist die psychiatrische Versorgung in Dresden und Sachsen strukturell und personell in der Lage, die gegebenenfalls eintretenden psychischen Folgen für Kinder und Jugendliche zu behandeln?

Die oft gehörte, in meinen Ohren schmerzhaft lapidare Aussage, für die Gruppe der Jugendlichen, die durch die Cannabisfreigabe Schwierigkeiten bekommt, gebe es in Deutschland ausreichend Hilfs- und Behandlungsangebote, bringt mich zur Verzweiflung. Schon jetzt können wir viel zu vielen Kindern und Jugendlichen nicht oder viel zu spät helfen. Und beim Thema substanzgebundene Suchtprobleme: Spezialisierte, qualitativ ausreichende, ambulante Angebote gab es bis vor ein paar Jahren in Ostsachsen nicht. Entsprechend gibt es in vielen Regionen Deutschlands keine oder viel zu wenige solcher Angebote.

Wartelisten viel zu lang

Wie sieht das an der Uniklinik aus?

Wir am Universitätsklinikum mit der vergleichsweise guten Bewerberlage haben vor einigen Jahren eher zufällig, mit großem persönlichen Engagement und aufgrund glücklicher Umstände eine Suchtambulanz für Jugendliche eröffnen können. Es sind seitdem auch keine weiteren in Sachsen entstanden. Ob und wie lange wir dieses einzigartige Angebot aufrechterhalten können, hängt sehr von individuellen Entscheidungen der hochspezialisierten und -qualifizierten Mitarbeiter in diesem Bereich ab.

Ist die psychiatrische Versorgung in Dresden und Sachsen in der Lage, Kinder und Jugendliche mit ihren Problemen davon abzuhalten, überhaupt in die Drogen-Falle zu geraten oder ist dies angesichts der Wartezeiten von 23 bis 36 Wochen beispielsweise in der Allgemeinpsychiatrischen Versorgung an der Uniklinik Dresden illusorisch?

Neben den viel zu beschränkten Angeboten für die Jugendlichen, bei denen schon eine Suchtproblematik besteht, wird unser Bestreben, Kindern und Jugendlichen präventiver und frühzeitiger zu helfen durch die Cannabisfreigabe einmal mehr konterkariert. Wir können immer häufiger viel zu spät reagieren, da die Wartelisten viel zu lang sind. Unter anderem deshalb kommen die Patienten immer kränker zu uns.

Vom Optimismus der Jugend oft nicht viel übrig

Warum sind die Wartezeiten in der letzten Zeit so lang geworden, welche Rolle spielt dabei derzeit noch die Corona-Pandemie und welche Rolle spielt der Ukraine-Krieg?

Die Veranlagung für psychische Probleme bis hin zu Erkrankungen hat sich in den letzten Jahrzehnten ja nicht verändert. Aber viele Veränderungen in unserer Lebenswelt wie Digitalisierung, weniger Bewegung und ähnliches gepaart mit der weiteren Reduktion von Live-Kontakten mit Gleichaltrigen haben psychisches Leid deutlich verstärkt. Die objektiven Bedrohungen wie der Ukraine-Krieg und der unaufhaltsam erscheinende Weg in die Klimakrise werden in einer Informationsgesellschaft permanent auch zu unseren Kindern und Jugendlichen transportiert. Dies alles verbessert die teilweise völlig zurecht negative Stimmung und damit „den psychischen Zustand“ unserer Kinder und Jugendlichen nicht. Vom für die Jugendzeit eigentlich typischen „Gefühl des grenzenlosen Optimismus und teilweise der Unbesiegbarkeit“ bleibt oft nicht mehr viel übrig.