Der „Deal“ zwischen den Angeklagten im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe und der Kammer könnte noch heute konkretere Formen als bisher annehmen. Zuvor will das Gericht aber noch weitere Experten hören.

Andreas Ziegel (2.v.l.), Vorsitzender Richter, nimmt vor der Verhandlung im Prozess um den Juwelenraub auf das Grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss im November 2019 im Oberlandesgericht Dresden Platz. Drei Wochen nach Sicherstellung von Beutestücken aus dem Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe Dresden wird der Prozess am Landgericht fortgesetzt.

Prozess zum Juwelendiebstahl in Dresden: „Deal“ nur bei Geständnissen

Dresden. Am heutigen Dienstag findet der erste Prozesstag zum Juwelendiebstahl im Jahr 2023 und der erste nach Rückkehr eines Teils der Beute statt. Dabei geht es vor allem um den Zustand der Juwelen. So überraschend war die Rückgabe allerdings nicht. Wie Richter Andreas Ziegel sagte, laufen bereits seit August Gespräche zwischen Staatsanwaltschaft und den Verteidigern des Angeklagten Rabieh R., die später auch auf die anderen Beschuldigten ausgeweitet worden sind.

Dabei wurden mögliche Strafrahmen bei einer Rückgabe der gestohlenen Schmuckstücke diskutiert und auch Angebote gemacht. Die Staatsanwaltschaft habe aber ein umfassendes Geständnis und die Rückgabe der noch vorhandenen Schmuckstücke zur Bedingung gemacht. Die Kammer, so Ziegel, habe erst am 5. Dezember von den Gesprächen erfahren. Man sei, so der Vorsitzende, grundsätzlich zu einer Verständigung bereit, wolle aber erst noch konkrete Angaben zum Zustand der Schmuckstücke hören.

Zum Ablauf der Sicherstellung sagt heute ein Mitarbeiter der Sonderkommission „Epaulette“ aus, zum Umfang und Zustand des sichergestellten Schmuckes ist eine Expertin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) geladen. Nach deren Aussagen will die Kammer möglicherweise noch am heutigen Verhandlungstag ein Angebot unterbreiten. Der Prozesstag wird fortgesetzt.

Juwelen-Diebstahl in Dresden: Sechs Angeklagte aus dem Berliner Remmo-Clan

Die sechs Angeklagten – alles Mitglieder des berüchtigten Berliner Remmo-Clans – hatten bisher geschwiegen oder behauptet, an dem Diebstahl im Grünen Gewölbe nicht beteiligt gewesen zu sein. Nur Rabieh R., über dessen Anwalt die Rückgabe der Juwelen gelaufen sein soll, hatte im Prozess erklärt, von dem Einbruch gewusst zu haben.

Er sei einige Tage vor der Tat vom maßgeblichen „Tatplaner“ über den geplanten Diebstahl informiert und gefragt worden, ob er nicht mitmachen wolle. Er habe zugesagt, sei mit anderen nach Dresden gefahren, am Schloss über die Mauer geklettert, um sich die Einstiegsstelle anzusehen. Bei dem Einbruch sei er aber nicht dabei gewesen, da er zuvor in Berlin mit anderen in eine Polizeikontrolle geraten und nicht nach Dresden gefahren sei.

Die Angeklagten müssen sich seit rund einem Jahr vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, am 25. November 2019 historische Schmuckstücke mit rund 4.300 Diamanten und Brillanten im Wert von 113 Millionen Euro aus dem Grünen Gewölbe gestohlen zu haben. Über den Verbleib der Juwelen war lange nichts bekannt, bis im Dezember vergangenen Jahres überraschend ein Teil der Juwelen der Polizei übergeben wurde. Daran soll auch die Chefetage des Clans beteiligt gewesen sein. Ein Teil des Schmuckes fehlt noch immer. Zunächst sind zwei weitere Verhandlungstage terminiert.