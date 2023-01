Dresdner Juwelendiebstahl: Die ersten Geständnisse sind da – Prozesstag beendet

Blick in den Gerichtssaal, in dem seit knapp einem Jahr der Prozess um den Dresdner Juwelendiebstahl läuft.

Dresden. Drei der sechs Angeklagten im Prozess um den Dresdner Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe haben am Dienstag im Landgericht ein Geständnis abgelegt. „Meine Einlassung, dass ich zwar vom Plan des Diebstahls im Grünen Gewölbe wusste, aber nicht dabei war, ist nur teilweise richtig. Ich war in Dresden und ich war mit einem anderen in den Räumen des Grünen Gewölbes“, sagte Rabieh R. Er sei derjenige mit der Taschenlampe gewesen. Er sei mit einer anderen Person durch die Gänge gelaufen, habe das Glas zerschlagen und die Juwelen in eine Tasche gepackt. „Einiges blieb hängen und ging kaputt“, so der 29-Jährige.

Er war der Erste, der sich nach der Rückgabe eines Teils der gestohlenen Schmuckstücke und dem am vergangenen Dienstag geschlossenen Deal – Geständnis gegen mildere Strafen – zu dem Juwelendiebstahl äußerte. Die Einlassungen, das hatte die Kammer unter Vorsitz von Andreas Ziegel zur Bedingung gemacht, müssen umfangreich und glaubhaft sein.

Für drei der Angeklagten würden dann Strafen zwischen fünf Jahren und neun Monaten und sechs Jahren und neun Monaten verhängt werden. Die beiden jüngsten Angeklagten würden nach Jugendstrafrecht verurteilt und müssten mit Strafen zwischen vier und fünf Jahren rechnen. Vier der Angeklagten hatten der Verständigung bereits vergangene Woche zugestimmt und Geständnisse angekündigt. Abdul R. wollte sich erst heute entscheiden, Ahmed R. hat für die Tatzeit ein Alibi.

Abdul R. wird von drei Angeklagten entlastet

Abdul R. erklärte heute jedoch plötzlich, keine Einlassung abzugeben. Er wurde aber nicht nur von Rabieh, sondern auch von Wissam und Ahmed R. entlastet. Alle drei gaben an, Abdul sei nicht dabei gewesen. „Er ist ein Träumer, ein Tollpatsch, auf ihn kann man sich nicht verlassen“, erläuterte Wissam R. dem Gericht die Hintergründe.

Die Idee für den Einbruch kam offenbar von Mohamed R., der aussagte: „Ich hatte über einen Bekannten der auf einer Klassenfahrt im Grünen Gewölbe war, von den Schmuckstücken gehört. Er zeigte sogar ein Bild. Ich fand das krass und erzählte es anderen. Die interessierten sich dafür, schauten sich in Dresden alles an und sagten dann: Es sei unmöglich da einzubrechen. Außerdem sei das Zeug nicht verwertbar.“ Zumindest der Einbruch gelang dann doch.

Alle drei Angeklagte bedauerten den Einbruch ins Grüne Gewölbe in ihren Geständnissen. „Mir ist erst durch die Berichterstattung klar geworden, dass nicht nur ein hoher materieller, sondern auch hoher ideeller Schaden entstanden ist“, so Rabieh R. vor Gericht.

Mit diesen Aussagen ging der heutige Prozesstag kurz vor Mittag auch schon zu Ende. Zum nächsten Termin am Freitag wird Bashir R. aussagen.

Die Angeklagten aus dem berüchtigten Berliner Remmo-Clan müssen sich seit einem Jahr vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, im November 2019 insgesamt 21 historische Schmuckstücke mit 4300 Diamanten und Brillanten im Wert von 113 Millionen Euro aus dem Dresdner Schloss gestohlen zu haben. Sie hatten sich bis Ende des Jahres nicht zu dem Vorwurf geäußert oder erklärt nicht dabei gewesen zu sein. Im Dezember war dann ein Teil der Juwelen an die Sächsische Polizei übergeben worden. Einige Teile sind beschädigt, einige der Schmuckstücke fehlen noch immer.