﻿Prozess am Amtsgericht Dresden: Verkäufer bedroht, Hund misshandelt – oder lügen die Zeugen?

Dresden. „Ich will ein normales Leben führen“, beschrieb Roy M. im Dresdner Amtsgericht seine Zukunftspläne. „Den Gedanken habe ich schon länger, so zwei, drei Jahre. Ich will auch mal arbeiten gehen.“ Das hat bisher nicht geklappt. Der 31-Jährige hat nichts gelernt, konsumiert seit frühester Jugend Drogen und Alkohol, hat ein gut gefülltes Vorstrafenregister und lebt in seiner eigenen Welt: Er macht alles richtig, die anderen alles falsch.

Schnaps geklaut, Verkäufer bedroht

Am 9. Juni 2022 stahl er bei Netto am Langen Weg zwei Flaschen Schnaps, wurde von einer Mitarbeiterin erwischt und drohte: „Wenn du mich anfasst, hau ich dir in die Fresse.“ Diese klare Ansage bekam auch ein weiterer Mitarbeiter. Den Schnaps habe er geklaut, räumte Roy M. ein. „Es war eine schwere Zeit für mich und ich hatte kein Geld einstecken. Aber ich habe niemanden bedroht. Wenn die das behaupten, lügen sie.“ Die Netto-Mitarbeiter konnten sich jedoch gut an die Drohungen erinnern.

Laut Zeugenaussage eigene Hündin misshandelt

Nach dem Schnapsklau soll der Angeklagte dann auf einem nahen Parkplatz seiner Hündin mehrmals mit der Hand und der Faust auf den Kopf und in den Bauch geschlagen, sie hochgehoben und auf den Boden geworfen haben. Stimmt nicht, erklärte Roy M. „Ich habe mit ihr nur gespielt. Das sah vielleicht aus, als ob ich sie schlage. Ich habe sie auch nicht auf den Boden geworfen. Ich bin nur etwas lauter geworden. Ich muss ja zeigen, dass ich der Rudelführer bin.“

Wo kommt dann die Anzeige gegen ihn her? Sein Kumpel Ricardo L., mit dem er an dem Tag viel Bier und mehrere Flaschen Schnaps geleert hatte, habe ihm nach einem Streit eine reindrehen wollen, deshalb die Geschichte erfunden und der Polizei erzählt, erklärte der Angeklagte.

Saufkumpan widerruft Aussage bei Polizei

Ricardo L. bestätigte dies dann auch und redete sich um Kopf und Kragen. Er sei betrunken gewesen, könne sich an nichts erinnern, nur daran, dass er die Polizei angelogen habe. „Ich habe das mit dem Hund erfunden, warum weiß ich nicht.“ Wenn er damals gelogen habe, sei er wegen falscher Verdächtigung dran, erklärte ihm der Richter. Der 32-Jährige wurde nachdenklich, blieb aber dabei. Allerdings hat eine Zeugin den Fall damals bei der Polizei fast genauso beschrieben. Hat sie auch alles nur erfunden? Prozess wird fortgesetzt.