﻿Prozess am Amtsgericht Dresden: Chef soll Mitarbeiterin sexuell belästigt haben

Dresden/Freital. Sexuelle Belästigung, sexueller Übergriff unter Anwendung von Gewalt, sexuelle Nötigung – die Anklage hat es in sich. Aber ist der Angeklagte wirklich ein übler Grapscher, der seinen Mitarbeiterinnen an den Hintern gefasst hat oder ist er eher ein bedauernswertes Opfer, das man zu Unrecht beschuldigt?

Wie es wirklich war, muss nun das Dresdner Amtsgericht klären. 2020 hatte der heute 44-Jährige einen Strafbefehl wegen sexueller Belästigung erhalten. Der Vorwurf: Er, damals Geschäftsführer eines heute nicht mehr existierenden Unternehmens, solle im Februar 2019 eine Praktikantin bei einer Firmenfeier in einem Dresdner Restaurant umarmt und geküsst haben. Die junge Frau hatte ihn angezeigt. Die im Strafbefehl ausgesprochene Strafe war am untersten Rand des Möglichen angesiedelt, doch er legte Widerspruch ein, der Vorwurf würde nicht stimmen. Die Verhandlung wurde ausgesetzt.

Weitere Anzeigen nach der ersten Verhandlung

Die Presse hatte über den Fall berichtet und danach meldeten sich zwei weitere Frauen, die sich angeblich ebenfalls ungebührlich behandelt fühlten. Laut Staatsanwaltschaft habe der Angeklagte die eine in einer Bar in Berlin belästigt und geküsst. Die andere soll er über Monate im Büro, auf Dienstreisen oder im Auto bedrängt, geküsst und ihr an die Brust oder in den Schritt gefasst haben. Beides solle bereits vor dem Übergriff in der Bar stattgefunden haben. Nun werden alle drei Fälle verhandelt.

Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Der Angeklagte ließ die Vorwürfe von seinen Anwälten zurückweisen, er könne nichts einräumen, was nicht stattgefunden habe. „Er zeigt manchmal ein sehr aufgeschlossenes, etwas exaltiertes Verhalten, das nicht immer alle gut finden müssen – aber dies ist nicht strafbar“, erklärte seine Verteidigerin. Die erste Zeugin, die junge Praktikantin, fand sein Verhalten nicht nur nicht gut. Sie sei total geschockt gewesen, habe dann gekündigt, erzählte sie. Sie habe zuerst nicht gewusst, was sie tun soll, habe sich dann aber entschieden, zur Polizei zu gehen.

Auch andere Mitarbeiterin begrapscht?

Sie war auch nicht die Einzige, der dem Chef vorwirft, ihr an jenem „feuchtfröhlichen Abend“ zu nahe gekommen zu sein. Eine Innenarchitektin aus Düsseldorf, die mit zur Firma gehörte, war auch bei der Feier. „Er stand mit einem Kollegen an der Bar, ich ging hin und wir unterhielten uns, dann fasste er mir an den Hintern“, behauptet sie. Die 54-Jährige ging nicht zur Polizei. „Er war betrunken und ich dachte, Haken dran, vergessen.“

Der Prozess wird fortgesetzt. Am nächsten Verhandlungstag sollen die anderen beiden Frauen gehört werden.

