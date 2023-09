﻿Prozess um Vergewaltigung mit vielen Fragen

Dresden. Es ist ein ziemlich diffiziler Fall, der derzeit am Dresdner Landgerichtverhandelt wird. Auf der Anklagebank sitzt der 23-jährige Kais M. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Tunesier schwere Vergewaltigung vor. Er soll gegen 10 Uhr am 11. März dieses Jahres auf einem Spielplatz im Wohnpark Herzogin Garten eine 39-jährige Frau zum Sex aufgefordert haben. Als sie ablehnte, habe er sie attackiert, zu Boden gestoßen, sich auf sie gesetzt, ihr ins Gesicht ejakuliert und sie als Schlampe beschimpft. Eine schwere Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Bei der Tat hatte Kais M. ein Taschenmesser in der Kleidung.

Angeklagter macht zunächst keine Angaben

Zu den Vorwürfen wollte sich der Angeklagte zunächst nicht äußern. Nach Angaben der Frau, die sie bei einer richterlichen Vernehmung im Mai machte, hatten sich beide eine Stunde zuvor vor einem Club im Industriegelände kennengelernt und waren mit der Straßenbahn in die Innenstadt gefahren.

Übergriff trotz eines „Nein“

„Wir haben in der Bahn rumgeknutscht. Ich war nicht abgeneigt, aber der Kuss war wohl für ihn ein Freifahrtsschein“, erklärte sie. Nach dem Aussteigen schlug er vor, sich ein Hotelzimmer zu nehmen, was sie ablehnte. „Ich wusste ,worauf das hinausläuft, er wollte mit mir schlafen.“ Man ging spazieren und landete in einem Spielhaus für Kinder in Form einer Orange im Wohnpark. Er forderte Sex, wurde zudringlich, sie lehnte ab, dann geschah die Tat.

Das Opfer war angetrunken

Die 39-Jährige hatte bei der Party getrunken und auch Drogen eingeworfen. „Ich war schon ordentlich benebelt“, sagte sie bei der Vernehmung. Stand sie so neben sich, dass sie gar nicht mehr richtig wusste, was da passiert? Das macht die Sache für den Angeklagten nicht besser.

Fragen zur Tat

Aber da gibt es doch einige Fragen: Als er in der Orange zudringlich und gewalttätig wurde, lief sie einmal nach draußen, rief ihren Freund an, bat, er solle sie abholen, ging dann aber wieder rein, um ihre Tasche zu holen. Warum ging sie nicht weg? Warum ging sie überhaupt mit, wenn sie wusste, worauf das hinausläuft?

Zeuge rief die Polizei

Das Pärchen war einem Passanten aufgefallen, der sich wunderte, warum bei null Grad und Schneeregen da jemand auf dem Boden liegt und ein anderer draufsitzt. „Ich fragte, ob alles in Ordnung sei. Er stand auf und sagte immer wieder: ’Alles ok, wir machen nur Spaß und trinken was’. Ich frage auch die Frau, die machte abwehrende Bewegungen in seine Richtung und sagte etwas, was ich nicht verstand. Ich fand das komisch und rief die Polizei.“ An den Zeugen kann sich die Frau nicht erinnern. Prozess wird fortgesetzt.

