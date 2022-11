﻿Junger Afghane wegen Mordes und versuchten Totschlags vor Gericht

Im Juni 2021 soll ein 22-jähriger Afghane einen Bekannten in dessen Wohnung in Dresden-Gorbitz getötet haben. Er hatte sich selbst der Polizei gestellt, schweigt aber vor Gericht.

Dresden. Am 17. Juni 2021 erschien gegen sechs Uhr ein junger Afghane auf dem Polizeirevier West und gab an, einen Landsmann in dessen Wohnung am Amalie-Dietrich-Platz getötet zu haben. Die Beamten entdeckten in der beschriebenen Wohnung unter Kissen und Decken wirklich einen Toten. Der Mann hatte eine tiefe Stichwunde am linken Halsbereich und war danach mit einem Gürtel erdrosselt worden. Wegen Mordes und versuchten Totschlags steht Omid A. seit Dienstag vor dem Dresdner Landgericht.