Erste Geständnisse im Prozess zum Juwelendiebstahl erwartet

Dresden. Im Prozess zum Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden werden am heutigen Dienstag erste Geständnisse erwartet. Vier der sechs Angeklagten im Alter von 23 und 29 Jahren hatten vor einer Woche angekündigt, zum Diebstahl aussagen zu wollen. Sie sollen nun gehört und befragt werden, sagte der Sprecher des Landgerichts, Andreas Feron, am Montag in Dresden.

Vorausgegangen war ein sogenannter Deal zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidigung und der Jugendkammer des Landgerichts Dresden, der auch die Rückgabe eines Großteils der 2019 erbeuteten Schmuckstücke voraussetzt. Falls die Angeklagten umfassend aussagen, können sie laut Gericht mit milderen Strafen rechnen. Einer der Angeklagten hat für die Tatzeit ein Alibi.

Umfangreiche und glaubhafte Geständnisse notwendig

Der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel hatte betont, für einen erfolgreichen Deal seien umfangreiche und glaubhafte Geständnisse notwendig. Für drei der Angeklagten würde dann ihm zufolge ein Strafmaß von mindestens fünf Jahren und neun Monaten, höchstens aber sechs Jahren und neun Monaten verhängt werden. Die beiden jüngsten Angeklagten müssten nach Jugendstrafrecht mit mehrjährigen Haftstrafen rechnen.

Der Prozess hatte im Januar 2022 begonnen. Den Angeklagten wird schwerer Bandendiebstahl und schwere Brandstiftung vorgeworfen. Der gestohlene Schmuck hat einen geschätzten Gesamtwert von 113 Millionen Euro. Er war im Dezember 2022 teilweise zurückgegeben worden, ist allerdings zum Teil stark beschädigt.

Am 25. November 2019 waren aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden 21 Schmuckstücke mit rund 4.300 Diamanten und Brillanten gestohlen worden.

