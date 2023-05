Dresdner Juwelendiebstahl: Fünf Haftstrafen, ein Freispruch

Dresden. Nach 47 Verhandlungstagen sind im Prozess um den Einbruch ins Grüne Gewölbe die Urteile gesprochen worden. Die sechs Angeklagten im Alter zwischen 24 und 29 Jahren, Brüder und Cousins aus dem Berliner Remmo-Clan, standen seit Januar vergangenen Jahres vor dem Dresdner Landgericht.

Für drei inzwischen 26, 27 und 29 Jahre alte Männer aus der bekannten arabischstämmigen Großfamilie verhängte die Strafkammer Haftstrafen von sechs Jahren und drei Monaten, fünf Jahren und zehn Monaten sowie sechs Jahre und zwei Monate. Einer der Zwillingsbrüder bekam vier Jahre und vier Monate Jugendstrafe. Die vier Beschuldigten müssen für die Beschädigungen am Schloss und der Vitrine aufkommen.

Drei Verurteilten kommen auf freien Fuß

Ein weiterer Angeklagter wurde ebenfalls verurteilt. Er hatte die Werkzeuge für den Diebstahl besorgt, war aber nach Aussage aller Mitangeklagten nicht bei dem Einbruch dabei. Dem folgte das Gericht nicht: Als Mittäter erhielt er trotzdem sechs Jahre Jugendstrafe – unter Einbeziehung einer früheren Verurteilung.

Der sechste Mann wurde freigesprochen, da er für die Tatzeit ein Alibi vorweisen konnte. Er war in der Notaufnahme einer Berliner Klinik. In Haft bleibt er trotzdem, genau wie ein weiterer Angeklagter, da beide noch ihre Gefängnisstrafe für den Diebstahl der Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum absitzen müssen.

Wie angekündigt werden einige der Verurteilten das Gericht bzw. das Gefängnis trotzdem zeitnah verlassen dürfen. Drei Haftbefehle wurden gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Täter werden ihre Strafen später antreten. Das war Teil des Deals, der vereinbart worden war, nachdem im Dezember vergangenen Jahres 18 der insgesamt 21 Schmuckstücke, wenn auch teilweise stark beschädigt, zurückgegeben worden waren. Die wertvollsten Stücke – so der „Sächsische Weiße“ – fehlen allerdings noch immer. Ein vierter Verurteilter hatte diesem Deal aber nicht zugestimmt und wird im Gefängnis bleiben.

Ein weiterer Verurteilter und auch der am Dienstag Freigesprochene bleiben in Haft, weil sie noch Strafen für den Goldmünzendiebstahl aus dem Bodemuseum in Berlin absitzen müssen.

Am 25. November 2019 waren aus dem Grünen Gewölbe Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen worden. Zwei Täter waren in die Räume eingestiegen, hatten mit Äxten die Glasvitrinen zerschlagen und die Schmuckstücke herausgerissen, während die anderen vor dem Schloss Schmiere standen. Zuvor hatten die Täter Feuer an einem Stromverteiler im Pegelhaus am Terrassenufer gelegt, um die Stromverteilung zu unterbrechen.

Nach dem Einbruch fuhren sie in eine Tiefgarage auf der Kötzschenbroder Straße, zündeten den Wagen an und fuhren mit einem anderen Auto nach Berlin zurück. Durch das Feuer in der Tiefgarage entstand ein Sachschaden von über einer Million Euro.

DNN