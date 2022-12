﻿Der Schrecken der Gastronomen: 41-Jähriger attackierte Gastwirte und Gäste in Dresden

Ein 41-Jähriger hat im Sommer in Dresdner Restaurants randaliert, Personal und Gäste bedroht und geschlagen. Jetzt wird ihm vor dem Landgericht der Prozess gemacht.

Dresden. „Ich möchte entlassen werden. Ich gebe ihnen mein Wort, ich bleibe in Dresden und trinke nur noch einmal in der Woche Alkohol.“ Mit der Bitte an die Landgerichtskammer scheiterte der Angeklagte allerdings. Dafür sind die Vorwürfe zu üppig - drei Anklagen, 18 Tatvorwürfe. Im Sommer war Wadii G. zu Hochform aufgelaufen und hatte bei Kioskbetreibern sowie Mitarbeitern und Gästen mehrerer Dresdner Restaurants, vor allem in der Innenstadt, einen bleibenden Eindruck hinterlassen – allerdings keinen positiven.