﻿Prozess am Amtsgericht: Dresdner betrügt Deutschen Schachbund um viel Geld

Dresden. Schach ist ein Spiel in Schwarz-Weiß – aber manchmal gibt es auch viel grau. Bestes Beispiel ist wohl Dr. Dirk J. Das Amtsgericht verurteilte den 66-Jährigen jetzt wegen Bestechlichkeit und Untreue zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem ordnete das Gericht die Einziehung von Wertersatz in Höhe von rund 90.000 Euro an. Diese Summe soll Dr. J. von 2015 bis 2018 am Deutschen Schachbund vorbei geschleust und für eigene Zwecke verwendet haben.

Erste Hinweise auf Unkorrektheiten gab es wohl schon 2001, aber alles verlief im Sande. Deshalb sind viele Fälle schon verjährt. Erst 2018 mit einem neuen Geschäftsführer im Schachbund flog der Schwindel auf.

Dr. Dirk J. ist begeisterter Schachspieler, engagierte sich jahrelang im Deutschen Schachbund und organisierte seit 2001 unter anderem die Schach-Amateurmeisterschaften. „Das war ein absolutes Erfolgsmodell“, sagte er. Wohl vor allem für ihn. Der Angeklagte schloss im Namen des Deutschen Schachbundes bundesweit Verträge mit Hotels, buchte Wettkampfsäle, Verpflegung und Unterkunft. Es ist nicht unüblich, dass bei Großverträgen Rabatte gewährt werden. Aber J. vereinbarte besondere Sponsoringverträge: Die Hotels zahlten zur Förderung des Schachsports Geldbeträge an ihn oder den von ihm gegründeten Verein „64 Felder“.

Geld auf Konto des eigenen Vereins

Das verschwieg Dr. J. dem Schachbund allerdings, obwohl der ja Veranstalter war. „Ich habe das Geld immer als Spende verstanden. Ziel meines Vereins ist ja Kinder- und Jugendarbeit“, erklärte er. Nur gibt es erheblichen Zweifel an der Gemeinnützigkeit des Vereins, denn der ist nicht aktiv und hat außer den Gründern keine anderen Mitglieder.

Seine Frau fungierte als Schatzmeisterin, stellte ihre Arbeit in Rechnung und überwies Gelder vom Vereinskonto auf private Konten. Sie wurde wegen Geldwäsche zu 150 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt. Beide hatten die Vorwürfe vehement bestritten, die Anwälte Freispruch beantragt. Sie werden möglicherweise über eine Berufung nachdenken.