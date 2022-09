﻿Mädchen auf heiße Herdplatte gesetzt und Grund für Verbrennungen verschwiegen

Ein 32-jähriger Mann hat seine Stieftochter aus Versehen auf heiße Herdplatte gesetzt und die Ursache für ihre Verletzungen verschwiegen. Das Kind wurde falsch behandelt, musste leiden. Am Montag fiel am Amtsgericht Dresden das Urteil.

Weil er seine Stieftochter auf eine heiße Herdplatte setzte, den Grund für ihre Verletzungen aber verschwieg, wurde jetzt ein 32-Jähriger in Dresden verurteilt.

Dresden. Kai I. hat sich miserabel, ja feige verhalten. Dafür kam nun das Urteil. „Das Gericht geht davon aus, dass sie das Kind auf die noch heiße Herdplatte gesetzt haben. Sie haben es nicht absichtlich getan, das Cerankochfeld war zwar abgeschaltet, aber noch heiß. So etwas kann passieren, aber ihr Nach-Tatverhalten muss mit berücksichtigt werden“, erklärte die Richterin dem Angeklagten. Sie verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 140 Tagessätzen à 60 Euro.

Kleines Mädchen auf Herdplatte gesetzt, aber nichts gesagt

Seine zweieinhalbjährige Stieftochter hatte danach Schmerzen und Blasen am Po, nur erzählte der 32-Jährige niemandem, was wirklich passiert war. Die Kleine habe Durchfall gehabt, vielleicht sei es davon? So wurde das Mädchen falsch behandelt, bekam Salbe, die das Verletzungsbild dramatisch verschlechterte. Erst zehn Tage später rückte er mit der Wahrheit raus – mit der halben Wahrheit. Er habe sie neben das Kochfeld gesetzt, sie sei allein rübergerutscht und habe „sich mit der Hand abgestützt“, sagte er.

Gutachter widerspricht

Das behauptete er auch im Prozess. Gerichtsmediziner Dr. Uwe Schmidt widersprach. "Das tut weh, da zuckt man zurück. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass ein Kind von allein auf eine heiße Herdplatte rutscht." Die Kleine lag einen Monat in der Klinik, musste mehrmals operiert werden.

Aus Feigheit geschwiegen

Hätte er gleich gesagt, was passiert war, hätte er dem Mädchen viele Schmerzen erspart. Er habe aus Angst vor der Familie seiner Frau, vor allem der Schwiegermutter, die ihn nicht mochte, geschwiegen, erklärte der Angeklagte. Er badete regelrecht in Selbstmitleid. Viel Feigheit vorm Feind, darf man hier wohl konstatieren – Kai I. war zu der Zeit Soldat, sogar Ausbilder beim Bund.