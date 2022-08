Prozess geplatzt: Ein 26-Jähriger soll in der Dresdner Neustadt andere verprügelt und mit einem Messer verletzt haben. Der Angeklagte schwieg, die Zeugen fehlten.

Dresden. Elias S. lebt seit 2019 in Deutschland und beschäftigt seitdem Polizei und Justiz: Brandstiftung, Drogengeschäfte und immer wieder gefährliche Körperverletzung. Der junge Mann Er ist kein Kind von Traurigkeit und prügelt und sticht schnell auf andere ein.

Die letzte Verurteilungen gab es im März, seitdem sitzt er in Haft. Am Freitag stand er erneut vor dem Amtsgericht – auch da ging es um Messerstechereien. Laut Staatsanwaltschaft hat er an der Alaunstraße einen Mann mit Stichen in den Nieren- und Lungenbereich verletzt, und sich gemeinsam mit anderen arabischen Flüchtlingen eine wilde Prügelei geliefert. Auch da soll er flott ein Messer gezückt haben. Danach hatte dann auch medizinisches Personal viel zu tun, die Verletzungen waren nicht ohne. Die Taten sind schon eine Weile her, denn der Angeklagte hatte sich nach Polen abgesetzt, wo aber auch gegen ihn ermittelt wurde.