Aus Protest: Brandenburgs Apotheken schließen an diesem Mittwoch

Potsdam. Viele Apotheken in Brandenburg werden am kommenden Mittwoch (27. September) schließen. Wie der Apothekerverband Brandenburg mitteilte, wolle man ein Protestsignal gegen die Politik von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) senden. Auch im Rest der Republik wollen sich Apotheken an dem Protesttag beteiligen und ihre Türen zwischen 13 und 16 Uhr schließen. Notdienstapotheken würden in dieser Zeit eine Akutversorgung mit Arzneimitteln gewährleisten und stünden für Notfälle zur Verfügung, hieß es.

Man erwarte endlich Antworten des Ministers auf drängende Fragen, die die Zukunft der Arzneimittelversorgung maßgeblich betreffen, teilte Verbandssprecher Mathias Braband-Trabandt mit. Die Apotheken sollen Plakate mit der Aufschrift „Wir bleiben geschlossen. Weil Lauterbach uns Antworten schuldet“ aufhängen. Bereits am 14. Juni hatten Apotheken bundesweit geschlossen und gegen die Gesundheitspolitik protestiert.

Apotheken schließen, während Lauterbach spricht

Die stundenweise Schließung finde in einem Zeitfenster statt, in der eine Rede von Lauterbach auf dem Deutschen Apothekertag in Düsseldorf erwartet wird, hieß es. Allen Apothekenteams soll Gelegenheit gegeben werden, diese auch online übertragene Rede zu verfolgen und somit die Antworten auf die drängenden Fragen selbst zu erfahren.

„Die Apothekerinnen und Apotheker wollen wissen, warum sich Lauterbach weigert, die Honorierung der Apotheken nach mittlerweile elf Jahren Stillstand an die wirtschaftliche Gesamtentwicklung in Deutschland und insbesondere an die stark gestiegenen Betriebskosten anzupassen“, sagte Olaf Behrendt, Vorsitzender des Apothekerverbandes Brandenburg. „Sie wollen auch erfahren, wie die Bundesregierung die Apotheken vor Ort dabei unterstützen will, die flächendeckende Arzneimittelversorgung – auch in ländlichen Regionen – in Zukunft und auch hinsichtlich der vielen Lieferengpässe sicherzustellen.“

Lauterbach habe die Apotheken zu Jahresbeginn durch die Erhöhung des sogenannten Apothekenabschlags zusätzlich finanziell belastet. Allein im Jahr 2022 haben über 400 Apotheken in Deutschland geschlossen – im ersten Halbjahr 2023 waren es weitere 240 Betriebe. Von dieser dramatischen Entwicklung sei auch Brandenburg betroffen.

„Neben der ungenügenden Honorierung kritisieren wir vor allem auch überbordende Bürokratie und die immer umfangreicheren Lieferengpässe“, so Brandenburgs Verbandschef Behrendt. Die Beschäftigten in den Apotheken leisteten nicht honorierte Zusatzarbeit und würden einen eklatanten Mangel bei lebensnotwendigen Arzneimitteln verwalten. „Die Apothekerschaft fordert Lauterbach deshalb nachdrücklich zum politischen Handeln auf“, so Behrendt.