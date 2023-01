Protest gegen Aus des Schwimmhallenbaus in Klotzsche

mit Badeschlappen gegen die Streichung einer neuen Schwimmhalle zu protestieren, ist durchaus kreativ. Dass der Neubau in Klotzsche auf unbestimmte Zeit verschoben werden soll, ist es Schlag ins Kontor für viele Einwohner im Dresdner Norden. Die alte Schwimmhalle ist verschlissen und hat nicht mehr das ewige Leben, der Neubau wird dringend gebraucht. Es geht aber längst nicht nur um Klotzsche, es geht um die Dresdner Schwimmhallen, Freibäder und Saunalandschaften insgesamt.

Mit diesen Badeschlappen protestierten Einwohner von Klotzsche am Grundstück der neuen Schwimmhalle an der Königsbrücker Landstraße gegen die Verschiebung des Neubaus. © Quelle: Dietrich Flechtner

Die Stadt hat den kostenintensiven Betrieb an den städtischen Konzern Technische Werke Dresden delegiert, und das lief viele Jahre prima - und vor allem ohne städtische Zuschüsse. Doch in der Energiekrise wird vieles anders. Die Bäder erwirtschaften mehr Verluste, als die Technischen Werke zahlen können. Deshalb darf es nicht nur die Debatte zu Klotzsche geben, sondern zur Bäder GmbH insgesamt: Wie viele Bäder kann und will sich Dresden leisten? Wer soll das bezahlen? Das sind die Fragen, die der Stadtrat beantworten muss, ehe Einzelfälle betrachtet werden. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wenn wir die Fläche aus der Hand geben, kommt die Schwimmhalle nie. Silvana Wendt Stadträtin für die Freien Wähler/Freien Bürger, über den verschobenen Neubau einer Schwimmhalle in Klotzsche

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Kassen- und Hausärzte fordern Ende der Maskenpflicht in den Praxen: Bayern und Baden-Württemberg gehen voran, nun sollen die anderen Länder folgen. Die Kassenärztliche Bundes­vereinigung und der Deutsche Hausärzte­verband fordern das gesetzliche Aus für die Maskenpflicht in den Praxen. Kassenärzte­chef Andreas Gassen findet: „Die pandemische Lage ist vorbei.“ Jetzt lesen

„Corona ist kein Problem mehr“: Intensivmediziner verzeichnen Trendwende auf den Stationen: Entspannung auf den Intensiv- und Normalstationen: Viele Kliniken und Intensivstationen ächzten in den vergangenen Wochen unter der immensen Belastung der Welle von Atemwegsinfektionen. Nun geben sie Entwarnung. Intesivmediziner Gernot Marx sagt sogar: „Corona ist auf den Intensivstationen kein Problem mehr.“ Jetzt lesen

Dresden und die Region

Wie stellt sich das Rathaus auf? Eine wichtige Weiche wurde jetzt gestellt. © Quelle: Jürgen Männel

Dresden soll nur noch sechs Bürgermeister haben

Der Ausschuss für Allgemeine Verwaltung hat am Montagabend auf einer Sondersitzung eine wichtige Weiche gestellt. Damit rückt die Wahl von Bürgermeistern am Donnerstag im Stadtrat in erreichbare Nähe. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Jörg Dittrich im Interview. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kosten für Leistungen steigen: „Sorge mich, dass die Handwerksleistung unbezahlbar wird“

Die Preise für Handwerksleistungen werden steigen. Das kündigt der Handwerkspräsident Jörg Dittrich an. Gründe sind gestiegene Löhne, Energiepreise und Sozialversicherungsbeiträge. Jetzt lesen

Termine des Tages

11 Uhr: Das Oberlandesgericht Dresden verhandelt die Klage eines gemeinnützigen Vereins gegen die AfD - Im OB-Wahlkampf in Dresden 2022 hat die AfD einen Flyer verteilt, in dem sich die Äußerung findet: „Hilbert/Jähnigen unterstützen die Initiative „sicherer Hafen“. Folge: Förderung von Schlepperorganisationen wie Mission Lifeline mit Steuergeldern. Mit diesen Geldern finanziert diese Organisation die Überfahrt von Nordafrikanern über das Mittelmeer in unsere Sozialsysteme“. Der Kläger macht geltend, eine solche steuerliche Förderung habe es nicht gegeben, die Äußerung sei eine unwahre Tatsachenbehauptung, die sein Persönlichkeitsrecht verletze und seinen Kredit gefährde (§ 824 BGB).

18 Uhr: Neujahrsempfang des Landestourismusverbandes Sachsen e.V. (LTV) in Radebeul. Staatsministerin Barbara Klepsch hält eine Festrede. In diesem Rahmen wird auch der langjährige Direktor des LTV Sachsen Manfred Böhme in den Ruhestand verabschiedet.

Wer heute wichtig wird

Frank Werneke, Verdi-Vorsitzender, spricht bauf einer Kundgebung zu Demonstranten. (Archivfoto) © Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

Die Einkommen von rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen stehen heute bei Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst im Fokus. In Potsdam beginnt die Tarifrunde der Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund dbb auf der einen Seite und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und des Bundesinnenministeriums auf der anderen Seite. Verdi und der dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die VKA hatte die Forderungen als „nicht leistbar“ abgelehnt.

Verdi-Chef Frank Werneke war bereits im Vorfeld von einer regen Beteiligung bei erwarteten Warnstreiks ausgegangen. Die Entschlossenheit der Beschäftigten angesichts von Inflation und Energiepreiskrise schätzt Werneke als hoch ein.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

"Rama" wurde von der Verbraucherzentrale zur "Mogelpackung des Jahres" 2022 gekürt. © Quelle: Verbraucherzentrale Hamburg, Unsplash und Canva.com

... „Rama“ - die „Mogelpackung des Jahres 2022″

Nach einer Abstimmung kürt die Verbraucherzentrale Hamburg die „Rama“-Margarine zur „Mogelpackung des Jahres 2022″. In der Dose befindet sich 20 Prozent weniger Inhalt, bei gleichbleibender Größe der Verpackung und dem selben Preis. Dabei komme auch die Umwelt „schlecht weg“. Jetzt lesen

