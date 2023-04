Protest am Haus des OB geht gar nicht

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

eine politische Debatte gehört in den politischen Raum. Wer Spruchbänder vor dem Rathaus anbringt, der beteiligt sich am Diskurs. Wer dagegen Transparente am Privathaus eines Politikers anbringt, hat keinen Anstand. Es ist schlicht unanständig, die politische Debatte in den privaten Raum zu verlagern, wie jetzt geschehen am Wohnhaus von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Auch eine öffentliche Person wie Hilbert hat das Recht auf Privatleben. Wer darauf keine Rücksicht nimmt, stellt sich ein Armutszeugnis aus.

Die Debatte, wo in Dresden Asylbewerber untergebracht werden sollen, muss unbedingt geführt werden. Die Vorstände der Eisenbahner-Wohnungsgenossenschaft aus Gorbitz haben es auf den Punkt gebracht: „Stadtviertel mit geringer Integrationsfähigkeit sollen die höchsten Integrationsleistungen vollbringen“, heißt es in ihrem Schreiben. Die meisten Containerstandorte sind in Vierteln geplant, in denen die Stadt schon sehr viele Asylbewerber untergebracht hat.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert © Quelle: Anja Schneider

Kann Integration in sozial benachteiligten Gebieten wie Gorbitz oder Prohlis funktionieren? Wann beginnt in Stadträumen eine Überforderung? Wie kann die Stadt verhindern, dass es zu verlorenen Quartieren kommt? Diese Fragen müssen gestellt und diskutiert werden. Warum trifft es immer nur einige wenige Stadtteile, warum gibt es weiße Flecken auf der Stadtkarte beim Thema Unterbringung von Asylbewerbern?

Auch die Standards der Flüchtlingsunterbringung müssen hinterfragt werden. 47 Millionen Euro für etwas mehr als 800 Plätze in Containern, ausgelegt für zwei Jahre – ist das ein angemessener Umgang mit öffentlichen Ressourcen? Für 47 Millionen Euro lässt sich ein neues Gymnasium bauen oder ein Heinz-Steyer-Stadion umbauen. Bleibende Werte statt temporäre Unterkünfte. Sind Zeltstädte ein Ausweg? Wie lassen sich Massenunterkünfte in Messe oder Turnhallen verhindern?

Eines wird immer deutlicher: Auf den Bund braucht Dresden nicht zu bauen. In Berlin ist die Dramatik der Situation noch nicht angekommen. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) kann die Forderung der Kommunen nach mehr Unterstützung bei der Unterbringung von Asylbewerbern nicht nachvollziehen – weltfremder geht es wirklich nicht. Dresden muss selbst einen Weg finden, aber Ort der Debatte bleibt der öffentliche Raum. Wohnhäuser sind ein Tabu! Jetzt lesen

Diese Schwachköpfe missbrauchen Deutschlands Freiheiten und rufen ohne Hemmung zur Vernichtung Israels und der Juden auf. Ron Prosor Israels Botschafter in Deutschland, über demonstrierende Palästinenser in Berlin

16 Uhr: In der Sitzung des Ortschaftsrates Cossebaude wird unter anderem darüber beraten, ob der Neubau eines Funktionsgebäudes des TSV Cossebaude gefördert wird.

Johannes Oerding macht heute ab 19.30 Uhr mit seiner Plan-A-Tournee in der Dresdner Messe Station.

