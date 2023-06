Projekt „Musaik“ geht auf Tournee durch die Stadt

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

im Dresdner Projekt „Musaik“ üben Kinder aus vielen Ländern gemeinsam den Wohlklang. Gegründet wurde es vor sechs Jahren. Nun ist es nicht nur den Kinderschuhen entwachsen, es entwickelt auch immer mehr Konturen. Derzeit erhalten hier etwa 100 Mädchen und Jungen aus 22 Ländern drei Mal in der Woche kostenlosen Musikunterricht – in einer Schule im Dresdner Stadtteil Prohlis.

Bei dem musikpädagogischen Projekt „Musaik“ werden vor allem Kinder unterrichtet, die sonst kaum einen Zugang zur musikalischen Bildung hätten. © Quelle: Robert Michael/dpa

Was dabei entsteht können sich Dresdner in den kommenden Wochen anhören. Denn „Musaik“ geht bis zum 28. Juni praktisch auf Tournee durch die eigene Stadt. Ein Projekt mit Vorbildcharakter. Jetzt lesen





Zitat des Tages

Es geht nicht darum, die beste Tonqualität zu erzeugen. Es muss ein Ort sein, der für die Leute keine Hemmschwelle bedeutet. Louise Börner Musikpädagogin, über das Projekt "Musaik"

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Ein Hauch von Venedig im Kobalt in Dresdens kleinstem Schloss. © Quelle: Michael Lukaszewski

Das sind Dresdens schönste Lokale am Wasser

Dresden hat eine Vielzahl toller Lokale direkt am Wasser, ob an der Elbe, am See oder an der Kiesgrube. Wir haben die zwölf schönsten herausgesucht, die im Sommer für Urlaubsfeeling ganz ohne Meer sorgen. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Braucht ein Erfolgserlebnis: Bundestrainer Hansi Flick. © Quelle: IMAGO/Sven Simon

Von Völler bis Sammer – die möglichen Flick-Szenarien

Was passiert, wenn die deutsche Nationalmannschaft am Dienstag auch noch den Test gegen Kolumbien verliert? Ein Blick auf die angespannte Situation beim DFB rund um Bundestrainer Hansi Flick. Jetzt lesen

Termin des Tages

11 Uhr: Der Kleingartenpark Strehlen am Wissenschaftsstandort Dresden-Ost wird an der Reicker Straße eröffnet. Oberbürgermeister Dirk Hilbert nimmt an der Veranstaltung teil.

Wer heute wichtig wird

Angela Hampel in ihrem Atelier. © Quelle: privat

Ab 19 Uhr werden auf Schloss Albrechsberg die Kunst- und Förderpreise der Landeshauptstadt Dresden verliehen. Den Kunstpreis 2023 erhält die Bildende Künstlerin Angela Hampel (siehe Foto). Die Förderpreise 2023 erhalten die freischaffende Künstlerin Nazanin Zandi sowie die Breakdance Gruppe The Saxonz.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Eiswaffeln liegen auf einem Tisch. © Quelle: Candy Zimmermann/Unsplash

... eine Kugel, die zum Luxus wird

Sie ist ganz einfach zum Dahinschmelzen: Eiscreme. Woher kommt sie, welche Sorten sind im Trend – und wird die Kugel bald zum Luxusgut? In Japan etwa wird eine Portion Trüffeleis für umgerechnet 5894 Euro verkauft. Ein Überblick. Jetzt lesen

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

DNN