Prohlis macht den Anfang: Stadtbezirksbeiräte beraten zu Asyl

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

der Stadtbezirksbeirat Prohlis tagte gestern in einer Turnhalle. Auf der Tagesordnung stand ein Punkt, der für besonders großes Bürgerinteresse sorgte: „Unterbringung asylsuchender Menschen – Standorte zur Errichtung von Unterkünften in modularer Bauweise“. Drei Standorte sind in Prohlis vorgesehen - einem Stadtteil, der sowieso schon „Unterbringungsschwerpunkt“ für Menschen mit Migrationshintergrund sei. So ähnlich hatten es Vertreter von Grün-Rot-Rot in einem Ergänzungsantrag formuliert.

Wohncontainer für eine Flüchtlingsunterkunft stehen im Dresdner Stadtteil Sporbitz. Acht weitere Standorte sind in Planung. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Dieser Antrag kam dann aber garnicht erst zur Abstimmung. Stattdessen wurde ein CDU-Antrag mit Stimmen von AfD und Freien Wähler angenommen. Der Stadtbezirksbeirat lehnt alle drei Unterkünfte ab.

Das war aber noch nicht alles: Das Thema bestimmt die Sitzungen der Bezirksräte in dieser Woche im Stadtgebiet. Nach Prohlis folgen heute Beratungen in Pieschen, am Mittwoch sind die Bezirke Altstadt und Leuben an der Reihe.

Zitat des Tages

Ich bin überzeugt, dass das Ticket den ÖPNV und die Mobilitätswende voranbringen und ein Erfolg wird. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) zum Verkaufsstart für das 49-Euro-Ticket

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Dieselgenerator und Musikboxen: So schnell kommt es zur „Tekk“ in der Dresdner Heide. © Quelle: privat

Stadt Dresden in ersten Gesprächen zu legalen, spontanen Freiluftpartys

Die Stadt arbeitet an ersten Konzepten für „nichtkommerzielle spontane Freiluftpartys“. Leipzig dient aktuell als Vorbild. Was spricht für solche Veranstaltungen in Dresden und was ist der aktuelle Stand? Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Die Lüftungsanlage einer Wärmepumpe steht vor einem Wohnhaus. © Quelle: Silas Stein/dpa

Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums: Was Verbraucher für neue Heizungen künftig bezahlen müssen

Die Kosten für klimafreundlichere Heizungen belaufen sich in den kommenden fünf Jahren auf rund neun Milliarden Euro. Wie es in einem Gesetzentwurf zum neuen Gebäudeenergiegesetz heißt, können die Bürger aber auch mit Einsparungen rechnen, wenn die Heizung über einen bestimmten Zeitraum genutzt wird. Ausnahmen soll es bei kaputten Heizungen geben. Jetzt lesen

Termine des Tages

12 Uhr: ADFC Dresden testet die Radroute-DD-Ost - Seit Herbst letzten Jahres ist das drei Kilometer lange Mittelstück der Radroute DD-Ost fertiggestellt. Grund für den ADFC Dresden, den Abschnitt zwischen Fetscherstraße und Altenberger Straße mit einer Befahrung genauer unter die Lupe zu nehmen. Ist doch die Aneinanderreihung von Fahrradstraßen mit ihren speziellen Verkehrsregeln, Markierungen und Beschilderungen etwas Neues in Dresden.

16 Uhr: Richtfest Heinz-Steyer-Stadion - Erst im März wurde auf der Baustelle ein 130 Tonnen schweres Element für den neuen Flutlichtring montiert. Heute ist Richtfest für Dresdens neue Multifunktionsarena.

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Pieschen - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Standorte zur Errichtung von Unterkünften für asylsuchende Menschen in modularer Bauweise (mobile Raumeinheiten), Fördergeld für den Stadtteilfonds Pieschen und Mickten für 2023 sowie aktuelle Baumaßnahmen und Verkehrseinschränkungen durch die SachsenEnergie AG für die Fernwärmetrasse Leipziger Vorstadt/Pieschen. Ort: Gymnasium Dresden-Pieschen, Raum 247/248 Erfurter Straße 17, 01127 Dresden

Wer heute wichtig wird

Pekka Haavisto (l), Außenminister von Finnland, und Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär, im Jui 2022 bei einer Pressekonferenz nach der Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle Finnlands und Schwedens im Nato-Hauptquartier. © Quelle: Juha Roininen/Lehtikuva/dpa

Finnland wird heute offiziell 31. Mitglied der Nato. Zum Beitritt des Landes am Nachmittag ist eine Zeremonie vor dem Nato-Hauptquartier in Brüssel geplant. Dabei soll dort zum ersten Mal auch die finnische Flagge gehisst werden. Zu der Zeremonie werden neben dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö unter anderem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihre 29 Kollegen der anderen aktuellen Mitgliedstaaten erwartet.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Das Schamgefühl weckt in uns den Wunsch, im Erdboden zu versinken. © Quelle: Brennan Martinez/unsplash

... das missverstandene Schamgefühl

Das Gesicht errötet, der Kopf wird gesenkt und der Blick abgewendet: Das Schamgefühl weckt in uns den Wunsch, im Erdboden zu versinken. Eine Psychologin erklärt, warum Scham dennoch überlebenswichtig ist und wie wir das negativ behaftete Gefühl für uns nutzen können. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Franziska Kästner

Redakteurin

Weitere Newsletter aus unserem Netzwerk Hier abonnieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play