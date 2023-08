Dresdner Stadtfest „Canaletto“ mit Alvaro Soler und Drohnenshow statt Feuerwerk

Dresden. Großveranstaltungen hatten es zuletzt nicht leicht in der Landeshauptstadt: Die Bunte Republik Neustadt, das Hechtfest, das Elbhangfest – alles abgesagt oder auf ein Minimum reduziert.

Ein Event jedoch widersetzt sich dem Trend: Das Dresdner Stadtfest „Canaletto“ soll in diesem Jahr erneut in gewohnter Größe stattfinden – allerdings mit Drohnenshow statt Feuerwerk als Schlusspunkt.

Alvaro Soler als internationaler Top-Act

Das Programm ist üppig. Vom 18. bis 20. August können die Besucher demnach rund 1000 Künstler an 16 Locations bestaunen. In diesem Jahr als internationaler Top-Act angekündigt: der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler.

Den Startschuss gibt wie gewohnt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Freitag kommender Woche um 19 Uhr auf dem Theaterplatz. Anschließend leitet die Dresdner Philharmonie das Fest musikalisch ein.

In den Tagen darauf hat „Canaletto“ für jeden Geschmack etwas zu bieten. So wird der Neumarkt zum Open Air Theater. Hier wird das Boulevardtheater Dresden Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm vorstellen. Vor dem Taschenbergpalais Kempinski und auf der Piazza an der Schloßstraße können Karibik-Liebhaber zu Salsa-Musik tanzen, bei der Blaulichtmeile vor dem Landtag bekommen große und kleine Besucher einen Einblick in den Alltag von Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr.

Tanz und Musik auf der Neustädter Elbseite

Doch auch auf der Neustädter Elbseite bleibt es in diesem Jahr nicht still. So gibt es am Goldenen Reiter Auftritte von „Alphonzo“ und Olaf Berger sowie verschiedene Tanzperformances. Der Mittelaltermarkt am Königsufer überzeugt neben den typischen Verkaufsständen mit spannenden Shows. Ganz neu auf dem Programmplan ist in diesem Jahr die Bühne am Jorge-Gomondai-Platz, auf der regionale Künstler und Künstlerinnen wie Alice Roger, Martin Seidel oder „Weltwärts“ ihren Platz finden.

Die Hauptacts treten jedoch wie gewohnt auf der großen Bühne auf dem Theaterplatz auf. Da wäre am Freitagabend etwa die Dresdner Rockband „Letzte Instanz“, die hier ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Am Sonnabend folgen dann unter anderem „Juli“ und das DJ-Duo „Gestört aber Geil“, dessen Auftritt von einer Lasershow begleitet wird. Den Höhepunkt bildet am Sonntag um 20.40 Uhr Alvaro Soler.

Drohnenshow ersetzt Feuerwerk

Allerdings bricht das Stadtfest in diesem Jahr auch mit einer Tradition: Nachdem das große Feuerwerk im letzten Jahr aufgrund der hohen Waldbrandgefahr bereits kurzfristig abgesagt werden musste, wird es auch in diesem Jahr nicht wiederkehren.

Jedoch, verspricht der Veranstalter, habe man einen würdigen Ersatz gefunden: Für einen spektakulären Abschluss soll in diesem Jahr stattdessen eine Drohnenshow sorgen. Die Flugroboter werden mit LED-Lichtern ausgestattet und zeigen in bis zu 100 Meter Höhe eine dreidimensionale Choreografie über der Altstadt. Eine Aktion, wie es sie in Dresden so noch nicht gab.

Das vollständige Programm gibt es auf der offiziellen Webseite des Stadtfestes.

Internet: canaletto-fest.de

