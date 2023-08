Problem Elterntaxis - Dresden macht Ernst

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

heute starten in Dresden die Vorbereitungen für einen Versuch, der Schulkindern mehr Sicherheit auf dem Schulweg bringen soll. Von dem Test, der am nächsten Montag startet, sollen erst einmal die 443 Kinder der 63. Grundschule profitieren.

Im Kern geht es um ein Problem, das nicht nur Dresden hat: Vor den Schulen stauen sich morgens und am Nachmittag die sogenannten Elterntaxis. Eltern, die ihre Kinder sicher und deshalb mit dem Auto zur Schule bringen wollen, werden genau dort selbst zur Unfallgefahr.

Elisabeth, Clara, Emilia, Paulin und Josefine von der 63. Grundschule wünschen sich mehr Sicherheit im Verkehr. © Quelle: Elisabeth Marx

Die Wägnerstraße vor der Schule wird ab nächste Woche zwischen 7 und 8 Uhr sowie zwischen 15 und 16 Uhr für den Autoverkehr und das Parken gesperrt. Anwohner ausgenommen. Im Umkreis der Schule werden fünf Elterntaxi-Haltestellen geschaffen. Von dort sollen Schülerinnen und Schüler dann zu Fuß und sicher in die Schule gelangen. Bis zu den Winterferien wird das so sein. Der Erfolg des Verkehrsversuches soll anhand von Verkehrszählungen und einer Online-Befragung der Eltern bewertet werden.

Vorbild für die Elterntaxi-Haltestellen sind andere Städte wie Hannover. Jetzt macht also auch Dresden ernst. Damit Kinder aber wirklich einen sicheren Schulweg haben, ist noch viel mehr nötig, zum Beispiel bessere Sichtbedingungen an Kreuzungen, Überwege und auch die Rücksichtnahme anderer Verkehrsteilnehmer.

Wenn man sieht, wie immer wieder Autofahrer mit Tempo 50 oder mehr durch Wohngebiete und Fahrradstraßen heizen, in denen Tempo 30 gilt, dann erscheint es fast schon unumgänglich, die Straßen vor den Schulen generell morgens und nachmittags für den Kfz-Verkehr zu sperren, denn die Elterntaxis sind zwar ein Problem, aber eben nicht das einzige.

Man kann die höchsten Gipfel erblicken – und das Staunen verlernen. Weil irgendwann die Eindrücke nicht mehr zu überbieten sind. Was dann folgt, ist ein Völlegefühl wie nach einem zu reichlichen Essen. DNN-Kolumnist Andras Roth in unserer Rubrik „Dresdner Stimmen" über das „Höher, Schneller, Weiter" auch beim Reisen

Ein Feuer hatte die Stadtkirche Großröhrsorf in der Nacht zum 4. August fast vollständig zerstört. © Quelle: xcitePRESS

Feuer in Kirche Großröhrsdorf war Brandstiftung: Tatverdächtiger festgenommen

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, den sie für den Brandstifter hinter dem Feuer in der Stadtkirche Großröhrsdorf hält. Der 40-Jährige hat die Tat gestanden. Er war der Polizei bereits bekannt. Jetzt lesen

Michael Kretschmer während einer Pressekonferenz im Rathaus Markkleeberg. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Kretschmer spricht sich vehement gegen Marschflugkörper für Ukraine aus

Michael Kretschmer wirft der Bundesregierung vor, immer wieder selbst gesetzte rote Linien zu überschreiten. Grund dafür sind die Debatten über eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine - die der CDU-Politiker für gar keine gute Idee hält. Jetzt lesen

12.30 Uhr: Mittagspausenführung - Wer seine Mittagspause lieber für einen Happen Geschichte(n) als für eine Portion Nudeln nutzen möchte, kann sich von 12.30 bis 13 Uhr zur allmontäglichen Mittagspausenführung im Dresdner Verkehrsmuseum am Neumarkt einfinden und erfährt in 30 Minuten Wissenswertes rund um den Verkehr zu Lande, zu Wasser und in der Luft. (3 Euro pro Person, Kinder frei)

19 Uhr: Ausstellungseröffnung - Die Ausstellung „Ein Vogel bin ich ohne Flügel“ von Roger Loewig im Stadtarchiv (Elisabeth-Boer-Straße 1) eröffnet. Interessierte sind herzlich zur Vernissage eingeladen. Roger Loewigs Bilder und Texte über Krieg, Flucht, Vertreibung und Unfreiheit machen ihn zu einem der wichtigsten deutschen Künstler der Nachkriegszeit.

Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca. Eine Frau hat das Unternehmen auf Schadenersatz wegen eines Impfschadens verklagt. © Quelle: Marcus Brandt/dpa

Das Oberlandesgericht in Bamberg verkündet heute die Entscheidung im Verfahren gegen den Impfstoffhersteller Astrazeneca wegen Schadenersatzes. Die Klägerin will vom Impfstoffhersteller Schadenersatz nach einem angeblichen Impfschaden. Das Landgericht Hof hatte die Klage der Frau zuvor abgewiesen, daraufhin ging sie in Berufung. Der Zivilprozess dürfte zu den ersten gegen einen Corona-Impfstoffhersteller in Deutschland gehören. Das Gericht fällt voraussichtlich ein Urteil, könnte aber auch weitere Beweise einfordern.

In Graz scheitert ein Mann bei einem versuchten Raubüberfall. Daran, dass im Geschäft just Feierabend ist. © Quelle: LPD Steiermark/dpa/RND-Montage

... das spektakuläre Scheitern eines Raubüberfalls in Graz

Tut uns leid, die Kasse ist schon zu, beim nächsten Mal bitte etwas früher kommen: In Österreich hat sich ein Räuber von einer Laden­mitarbeiterin und ihrem Chef auf sensationelle Weise düpieren lassen. Der Vorgang erinnert an einen Austropop­klassiker. Jetzt lesen

