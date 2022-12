Normalerweise testet die Landeshauptstadt die Sirenen jeweils am zweiten Mittwoch des Quartals. Diesmal sollen sie aber auch am 8. Dezember ertönen.

Warum in Dresden am 8. Dezember die Sirenen heulen

Dresden. Am 8. Dezember werden in der Landeshauptstadt die Sirenen heulen. Jedoch nur zum Test, denn Dresden unterstützt auch in diesem Jahr den bundesweiten Warntag für die Bevölkerung. Punkt 11 Uhr soll das Sirenenwarnsystem auslösen, wie die Stadt mitteilte.

Dann wird das landeseinheitliche Signal „Warnung vor einer Gefahr“ zu hören sein: sechs Töne von je fünf Sekunden Dauer und mit je fünf Sekunden Pause. Dann folgt eine Durchsage. Um 11.45 Uhr soll dann die Entwarnung ertönen: ein Dauerton von einer Minute, ebenfalls mit anschließender Durchsage.

Sirenen werden jedes Quartal getestet

210 Sirenen sind im gesamten Stadtgebiet verteilt. Die Funktionsfähigkeit der Warnsysteme wird jeweils am zweiten Mittwoch des Quartals, oder wie jetzt zum Warntag, mit einem Probealarm überprüft. Auch bei diesem Probealarm weist die Stadt darauf hin, sich gegenseitig zu informieren und Menschen die Hintergründe des Probealarms zu erläutern, die beispielsweise aus Kriegsgebieten nach Dresden geflüchtet sind.

Von bw