Probealarm in Dresden – Test des modernen Frühwarnsystems

Dresden. Am Mittwoch, dem 11. Januar um 15 Uhr, ertönen zum ersten Mal in diesem Jahr wieder die Sirenen. Für zwölf Sekunden wird ein Probealarm zu hören sein, bestehend aus einmaligem An- und Abschwellen und einem Gong am Schluss. Auf diese Weise werden regelmäßig die Sirenen der Stadt getestet, damit das Warnsystem im Ernstfall funktioniert. Private Gastgeber von aus der Ukraine geflüchteten Menschen werden wieder gebeten, diese vorab über den Hintergrund des Alarms zu informieren.

Spitzen-Warnsystem in Dresden

Mit über 200 Sirenen-Standorten verfügt Dresden über eins der modernsten Sirenenwarnsysteme Deutschlands, das sogar Sprachdurchsagen, zusätzlich zu den Sirenentönen senden kann. Durch Akkupufferung können die Sirenen außerdem auch bei Stromausfall für 48 Stunden betriebsbereit bleiben. Viermal im Jahr, immer am zweiten Mittwoch des Quartals, testet die städtische Brand- und Katastrophenschutzamt die Funktion der Sirenen, das nächste mal also am Mittwoch, dem 12. April 2023, ebenfalls um 15 Uhr.

