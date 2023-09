Probealarm in Dresden: Bundesweiter Warntag am 14. September

Dresden. Am Donnerstag, 14. September, findet der nächste bundesweite Warntag statt, an dem sich die Stadt Dresden auch in diesem Jahr wieder beteiligt. Der Aktionstag dient der Erprobung der Warnsysteme und beginnt um Punkt 11 Uhr, Entwarnung gibt es um 11.45 Uhr. Neben der akustischen Warnung begleiten die Stadtverwaltung und die Feuerwehr Dresden die Übung über die Social-Media-Kanäle. Die Stadt erinnert daran, dass private Gastgeber von aus Kriegsgebieten geflüchteten Menschen diese wie bisher vorab über den Probealarm informieren.

Eines der modernsten Systeme

Insgesamt 210 elektronische Sirenen hat die Stadt inzwischen nahezu flächendeckend installiert, die neben Signaltönen auch Sprachdurchsagen aussenden können. Selbst bei einem Stromausfall bleiben die Anlagen bis 48 Stunden betriebsbereit, möglich macht das eine Akku-Pufferung.

„Dresden verfügt über eines der modernsten Sirenen-Warnsysteme in Deutschland“, sagt Jan Pratzka, Bürgermeister für Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit. „Wie wichtig ein zuverlässiges und gut ausgebautes Netz für den Bevölkerungsschutz ist, zeigen die Ereignisse der letzten Jahre. Die Großeinsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst wie beim Brand im Dresdner Club Sector im Juni 2022, die Gasexplosion in der Friedrichstadt am 2. März 2023 oder zuletzt der Brand in einem Entsorgungsbetrieb am 10. August 2023 machen klar, dass es immer wieder zu Ereignissen kommen kann, welche eine rasche und umfassende Warnung und Information der Bevölkerung erfordern.“

Um die Funktionstüchtigkeit der technischen Anlagen und somit den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten, führt die Stadt regelmäßig Probealarme durch. Diese Tests gibt es viermal im Jahr, immer am zweiten Mittwoch im Quartal. Demnach findet der nächste Probealarm am 11. Oktober um 15 Uhr statt.

