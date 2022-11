﻿Kommentar: Der Preis für die Globus-Ansiedlung in Dresden ist zu hoch

Dresden. Kann Dresden die Ansiedlung einer neuen Lebensmittelhandelskette verkraften? Klares „Ja!“ Besonders viele Anbieter sind auf dem Markt in der Landeshauptstadt nicht aktiv. Konkurrenz belebt das Geschäft zum Vorteil der Kunden. Kann Dresden die Ansiedlung eines Globus-Warenhauses mit 8800 Quadratmeter Verkaufsfläche in Friedrichstadt verkraften? Die Antwort ist ein ebenso klares „Nein!“

Der stärkste Grund, der gegen Globus an dieser Stelle spricht, ist der Klimaschutz. Es ist einfach aus der Zeit gefallen, ein Warenhaus gewissermaßen auf der Grünen Wiese zu bauen, dass von einem Großteil der Kundschaft per Auto angesteuert wird. Der geplante Globus-Standort zwischen Hamburger und Bremer Straße befindet sich mitten in einem Gewerbegebiet. Dort wohnt nicht ein einziger Mensch. In das Warenhaus werden die wenigsten Kunden zu Fuß mit dem Einkaufsbeutel kommen.

Friedrichstadt und Cotta tragen die Hauptlast

Dresden kann doch nicht ernsthaft beabsichtigen, große Verkehrsströme bis kurz vor die Innenstadt zu ziehen. Das Globus-Warenhaus wird ein Magnet, keine Frage, und Menschen aus Städten und Ortschaften der Region nach Dresden ziehen. Aber diese Menschen kommen doch nicht per Bus oder Bahn. Und diese Menschen bringen der Innenstadt keinen Mehrwert. Wenn der Kofferraum mit Lebensmitteln voll ist, wird die Heimat angesteuert, um den Einkauf im Kühlschrank zu deponieren.

Diese Argumente sind bekannt. Teile der Kommunalpolitik – sogar die Umwelt- und Klimaschutzpartei Bündnis 90/Die Grünen – argumentieren aber damit, dass Dresden Globus in Friedrichstadt schlucken müsse, um die Globus-Flächen am Alten Leipziger Bahnhof entwickeln zu können. Was für ein zynisches Argument! Sind Stadtteile wie Friedrichstadt oder Cotta, die die Hauptlast der Globus-Ansiedlung tragen müssen, weniger wert als Stadtteile auf der anderen Elbseite, die durch ein neues Wohn- und Kulturquartier am Alten Leipziger Bahnhof deutlich aufgewertet werden würden?

Der Preis ist zu hoch für den Alten Leipziger Bahnhof, weil die Anwohner anderer Stadtteile die Zeche zahlen müssten. Die Kommunalpolitik hätte Globus längst deutlich zu verstehen geben müssen, dass das Unternehmen in Dresden herzlich willkommen ist. Aber nicht mit einem Vorhaben, das unter vielen Gesichtspunkten aus der Zeit gefallen ist.

