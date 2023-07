Vorhofflimmern ist eine Volkskrankheit. Die Praxisklinik Herz und Gefäße Dresden nutzt jetzt eine neue Verfahrenstechnik zur Behandlung von Patienten.

Dresden. Die MVZ Praxisklinik Herz und Gefäße in Dresden bietet Patienten mit Vorhofflimmern eine neue Behandlungstechnik. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, habe die Klinik als erstes Zentrum in Deutschland ein Eingriff unter Verwendung des sogenannten „AcQCross-Transseptalzugangssystems“ durchgeführt. Dabei werde das Vorhofseptum minimal-invasiv überquert.