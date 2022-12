Auf der Einkaufsmeile Prager Straße ist die Metamorphose des einstigen Wöhrl-Kaufhauses nahezu abgeschlossen. Wie es weitergeht.

Dresden. Nach und nach fallen an der Prager Straße 8 die Gerüste. Zunächst noch nicht an der Front, die zur Einkaufsmeile zeigt. Aber an den drei anderen Seiten. In den mit Sandsteinplatten verkleideten Fassaden reiht sich jetzt Fenster an Fenster.