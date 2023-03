﻿Werbe- und Gestaltungssatzung soll die Qualität der Dresdner Innenstadt stärken

Dresden. Die Prager Straße war eine der ersten Fußgängerzonen in Deutschland. Nach großflächiger Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde die Meile in einem internationalen Baustil wieder errichtet. Damit die Charakteristik der Zeile nicht in der Fülle der Geschäfte verloren geht, erarbeitete das Stadtplanungsamt im Dialog mit bereits ansässigen Gewerbetreibenden eine Werbe- und Gestaltungssatzung. Diese gilt nicht nur für die Prager Straße, sondern gleichermaßen für den Wiener Platz sowie den Ferdinandplatz. Gerade großflächige Werbung und einschränkende Nutzung der Freiflächen sind dem Amt ein Dorn im Auge.

Qualitäten des Standortes stärken

Im Stadtplanungsamt ist man sich sicher: Die Prager Straße ist etwas Einzigartiges und somit schützenswert. Da geht es zum einen um die lange Achse, die sich vom Bahnhof nahezu ungestört bis zum Dr.-Külz-Ring zieht, zum anderen um den Respekt vor der Architektur. Die neuartige Satzung hat es zum Ziel, „die architektonisch-stadträumlichen und künstlerischen Qualitäten dieses Einzelhandels- und Gastronomiestandortes“ zu stärken.

„Nicht gegen die Architektur arbeiten“

Stadtplaner Matthias Korntheuer zeigte bei einem Rundgang am Dienstagmittag auf die Ecke der Centrum Galerie beim Treppenvorsprung und lobte die dortige Gestaltung. Dort habe man sich nicht für plakative Werbung, sondern dezente Akzentuierung durch „ausgestochene Einzelbuchstaben“ entschieden. So werde die Ästhetik des Raums respektiert. Wenig später, auf Höhe der Brunnen, stört er sich an den Buden unter den Arkaden der Hotels. Diese stehen dort zwar rechtmäßig, verdecken aber Kunst an der Fassade und stören dabei den Durchgang. „Man darf nicht gegen die Architektur arbeiten“, sagt Korntheuer.

So bitte nicht: Wenn es nach Architekt Alexander Pötzsch geht, sollte eine Bude nicht die Kunst am Bauwerk verdecken. © Quelle: Anja Schneider

Satzung allein reicht nicht

Die Satzung soll vor allem die „gestalterische Qualität des Stadtraumes“ entlang der Flaniermeile aufwerten. „Kunst am Bau, Skulpturen im öffentlichen Raum, Wasserspiele und Architekturelemente wie Kolonnaden und Durchgänge prägen die Flanier- und Einkaufsmeile“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Diese Elemente dürfe man nicht durch Werbung, Außenmöblierung oder Warenauslagen stören. „Wir wollen mit der Satzung an den Stärken des Stadtraums ansetzen“, erklärt der Stadtplaner. Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) ergänzt: „Eine Werbe- und Gestaltungssatzung kann sicher nicht allein die Attraktivität der Dresdner Innenstadt gewährleisten, aber in Ergänzung mit anderen städtischen und privaten Maßnahmen einen wichtigen Beitrag zu einer auch zukünftig attraktiven Innenstadt leisten.“

„Lernendes Regelwerk“

Ein zentrales Element in der Satzung, die sich an geltenden Bebauungsplänen orientiert, sind die Schriftzüge der Gewerbetreibenden. Diese sollen sich bestenfalls aus Einzelbuchstaben zusammensetzen, da dies laut Stadt „zu einem hochwertigen Erscheinungsbild der Werbeanlage“ führe und den Gesamteindruck der Straße verbessere. Dabei versteht das Stadtplanungsamt die Satzung als „lernendes Regelwerk“. Man werde dieses zu gegebenen Zeitpunkt neu evaluieren müssen, doch das hänge von der Menge an Anträgen beim Amt ab. Solange werde die Satzung „auf Praktikabilität geprüft und bei Bedarf unter Beteiligung der ortsansässigen Gewerbetreibenden nachjustiert“.

Schon besser: Die Werbung dieses Geschäftes „arbeitet nicht gegen die Architektur“, findet Stadtplaner Matthias Korntheuer. © Quelle: Anja Schneider

Verkaufsbuden auf der Prager Straße bleiben wohl vorerst

Alexander Pötzsch, renommierter Architekt und maßgeblicher Co-Autor der Satzung, fasst die Grundidee zusammen: „Es geht um Wertschätzung. Gegenüber der Gebäude, der Werbung und dem Stadtraum.“ Er verstehe die Anliegen der Gewerbetreibenden, doch blickt vor allem durch eine ästhetische Brille auf die Prager Straße. „Diese Satzung soll dabei helfen, dass sich die Qualität des Standortes entfalten kann.“ Das „lernende Regelwerk“ ist somit die neue Grundlage, auf der das Stadtplanungsamt mit Antragstellern ins Gespräch kommt. So könnte es auch sein, dass selbst die Büdchen auf der Prager Zeile noch eine Weile das Bild der Meile prägen. „Alles, was aktuell rechtmäßig ist, hat erstmal Bestandsschutz“, sagt Korntheuer.

Innenstadt krisensicher machen

Grundsätzlich soll die Prager Straße krisenfest und attraktiv werden. Gerade mit der Ausbreitung der Corona-Pandemie und durch den immer stärker voranschreitenden Online-Handel steht die Dresdner Innenstadt unter Druck. „Neben unserem Ansatz, mit Baumpflanzungen und der Neugestaltung von Freiflächen mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu schaffen, wollen wir mit einem Strauß an Maßnahmen dazu beitragen, das Stadtzentrum zu beleben und für die Herausforderungen Klimawandel und Digitalisierung fit zu machen“, so Kühn. Die Werbe- und Gestaltungssatzung ist als eine dieser Maßnahmen zu verstehen.