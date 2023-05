﻿Go Asia will neuen Supermarkt auf der Prager Straße in Dresden eröffnen

Dresden. Neuer Mieter für die frühere Fläche von Spiele Max an der Prager Straße in Dresden: Die auf asiatische Lebensmittel spezialisierte Kette Go Asia will im Untergeschoss des Gebäudes gegenüber des Newa-Hotels ihren zweiten Markt in Dresden eröffnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits seit April 2019 betreibt das Unternehmen im Karstadt-Kaufhaus am anderen Ende der Dresdner Einkaufsstraße einen Supermarkt.

Lesen Sie auch

Die Eröffnung der neuen Filiale ist nach Angaben des Unternehmens voraussichtlich Ende Juni geplant. Der bestehende Markt im Untergeschoss des Kaufhauses wird unabhängig davon bestehen bleiben, heißt es von Go Asia.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben dem Spielwarengeschäft war auch der Schuhladen ausgezogen, ein Großteil der Verkaufsflächen des Gebäudes gegenüber des Newa-Hotels stehen seither leer. © Quelle: Sebastian Kositz

Aktuell betreibt die Kette deutschlandweit fast 40 Filialen und beschäftigt eigenen Angaben zufolge etwa 800 Mitarbeiter. Der erste Supermarkt war 2009 in Berlin-Charlottenburg eröffnet worden. In Sachsen ist der Markt im Untergeschoss im Karstadt die bisher einzige Filiale. Neben der neuen Filiale in Dresden soll in den kommenden Wochen auch eine in Leipzig eröffnen.

DNN