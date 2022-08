In der Dresdner Innenstadt sind am Samstagmittag zwei Ladendetektive von Dieben angegriffen worden. Die Täter konnten jedoch nicht entkommen.

Prager Straße: Diebe greifen Ladendetektive an

Dresden. Zwei Ladendetektive sind am Samstagmittag von Dieben angegriffen worden, denen sie das Handwerk legen wollten. Die beiden Verdächtigen waren in einem Geschäft an der Prager Straße dabei beobachtet worden, wie sie Parfüm einsteckten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An der Kasse sprachen die zwei Detektive die Männer an und es kam zu einer Auseinandersetzung. Beide Detektive wurden leicht verletzt, konnten die Verdächtigen aber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Durchsuchung der 21 und 22 Jahre alten Täter aus Tunesien entdeckten die Beamten Betäubungsmittel und ein Taschenmesser. Ermittelt wird nun wegen Diebstahls mit Waffen und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von fkä