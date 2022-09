Dresden. Der Empfehlung römischer Strategen „Si vis pacem, para bellum“ (Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor) wurde in Deutschland nach den verheerenden Erfahrungen 1939/45 verworfen. Von der Machtversessenheit ist man zur Machtvergessenheit konvertiert, diese Erfahrung musste auch der ukrainische Präsident Selenskyj machen, als er – zugeschaltet in einer Rede – den Bundestag bat, Berlin könnte doch noch etwas liefern, das panzerbrechender ist als Solidaritätsfloskeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immerhin: Nach dem persönlichen Nine/Eleven der deutschen Außenpolitik, der Invasion der Ukraine durch russische Truppen, rüstet man immerhin die eigene Armee wieder hoch. Vielen ist denn doch klar geworden, dass das Projekt einer unbewaffneten Armee seine Tücken hat, es wohl einfach nicht ausreichen wird, die Verteidigung der Bundesrepublik den USA, privaten Security-Unternehmen und libanesischen Großfamilien zu überlassen.

Auch Sachsen unterhielt immer wieder Truppen, die allerdings nur in Ausnahmefällen erfolgreich agierten. Einer der Generäle in Sachsens Armee war der aus einem alten Oberlausitzer Adelsgeschlecht stammende Karl Konstantin Gustav von Nostitz, der auch unter dem Namen Carl Constantin Gustav von Nostitz-Drzewiecki in der sächsischen Militärgeschichte geführt wird.

Kommandant der wichtigsten Bastion Sachsens

Geboren am 29. April 1798 in Leisnig, wird er erstmals 1847 im Staatshandbuch des Königreiches Sachsen als aggregierter (überzähliger) Stabsoffizier im Dienstrang eines Majors im 1. Leichten Reiterregiment „Prinz Ernst“ gelistet, dessen Stabsquartier sich in Freiberg befand. 1850 war von Nostitz Kommandeur des Regiments, zu dieser Zeit bereits im Rang eines Obersts. Ab 1856 übernahm von Nostitz laut Stadtwiki mit der 2. sächsischen Reiterbrigade einen militärischen Großverband als Kommandeur. Zu diesem Verband gehörten das 2. Reiterregiment in Grimma, Rochlitz und Lausigk sowie das 3. Reiterregiment in Borna, Geithain und Pegau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1863 wurde von Nostitz zum Oberbefehlshaber der sächsischen Reitertruppen ernannt, 1866 dann zum Kommandeur der Festung Königstein, Sachsens wichtigster Bastion. Nun war 1866 das Jahr des Deutschen Krieges, mit dessen Beginn Mitte Juni wurde die Festung mit ihrer zu dem Zeitpunkt 470 Mann starken Besatzung in Alarmbereitschaft versetzt. Nach dem gewaltigen Sieg der Preußen bei Königgrätz am 3. Juli über die Österreicher und die mit ihnen verbündeten Sachsen kam es am 29. Juli in der Neuen Schenke zu Füßen der Festung zu einer zwischen dem preußischen General von Schack und dem Festungskommandanten Generalleutnant von Nostitz ausgehandelten Übereinkunft über die Neutralität der Festung im weiteren Kriegsverlauf und die Aufhebung der Sperre von Elbe und Eisenbahn.

Tod auf der Festung Königstein

Im Oktober 1866 (nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages zwischen Preußen und Sachsen und dem Beitritt Sachsens zum Deutschen Bund) wechselte die Infanterie-Besatzung nach Pillnitz, um dort die Schlosswache zu verstärken. Ersetzt wurde sie durch eine preußische Grenadier-Kompanie. Die sächsische Artillerie-Kompanie blieb dagegen auf dem Königstein. Der preußische Generalleutnant Amos Hermann Reinhold von Briesen wurde Festungskommandant, von Nostitz starb am 8. Oktober 1866 auf der Festung Königstein, die erst ab 1873 wieder sächsische Kommandanten hatte.

Erst aus der Zeit um 1900 stammt ein Porträt Carl Constantin Gustav von Nostitz-Drzewieckis, das von dem Maler Richard Hesse (1864–1910) geschaffen wurde und nun im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Augenschein genommen werden kann. Das Generalsporträt ist massiv lädiert. Am Ende des Dritten Reichs im Mai 1945 hatten sowjetische Soldaten die Leinwand mit Bajonetten zerstochen, die Augen des Gesichts von Nostitz sind seitdem nicht mehr als dunkle Höhlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stunde der toten Augen war angebrochen, dabei war der Antikriegsroman des (DDR-)Schriftstellers Harry Thürk noch nicht mal erschienen. In dem Buch heißt es u. a.: „Ich kann bald keine Toten mehr sehen und keine Sterbenden“ – den Satz können mit Sicherheit alle unterschreiben ob all der Bilder aus dem Krieg, den Putin der Schlächter, der nach der Devise „Nur über deine Leiche“ agiert, gegen die Ukraine führt.

Von Christian Ruf