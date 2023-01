Polizisten entdecken exotische Tiere in Kleintransporter

Frank Modrozynski (54), stellvertretender Küchenchef im Rügen-Hotel in Sassnitz, bereitet in der Küche der Broiler-Bar im Erdgeschoss des Hauses einen Broiler zu. Das Fleisch wird mit einer Würzmischung eingerieben. Die Rezeptur, die noch aus der Sassnitzer Goldbroiler-Küche in der DDR stammt, ist geheim.

© Quelle: Maik Trettin