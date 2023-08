Messer, Falschgeld und Drogen beschlagnahmt: Polizeikontrollen in Dresden

Dresden. Zwei Wochen lang hat die Dresdner Polizei in der Innenstadt Kontrollen durchgeführt Im Fokus: Der als Brennpunkt bekannte Wiener Platz am Hauptbahnhof samt Umfeld. Und auch in der Neustadt wurde am Wochenende wieder kontrolliert. Die Polizei meldet nach beiden Einsätzen Erfolge.

Am Wiener Platz konnten innerhalb der zwei Kontrollwochen Cannabis und Kokain beschlagnahmt werden, außerdem 1000 Euro Falschgeld, drei Messer und ein Teleskopschlagstock. Die Beamten registrierten insgesamt 33 Straftaten. Gegen 14 Personen wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Ein 28-Jähriger bedrohte Zivilpolizisten mit einem Messer.

Die Beamten hatten auch tierische Verstärkung mitgebracht. Ein Drogenspürhund fand in der Nähe der Prager Spitze ein Versteck mit Cannabis.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um Deutsche, Afghanen, Syrer, Tschetschenen, Tunesier sowie einen Eritreer. Insgesamt wurden rund 500 Passanten kontrolliert.

Der Einsatz in der Neustadt erbrachte am Wochenende neun Strafanzeigen und fünf Ordnungswidrigkeitsanzeigen, unter anderem wegen Widerstands und Diebstahls. In einem Blumenkübel an der Alaunstraße fanden Einsatzkräfte außerdem vier Cliptütchen mit Cannabis.

