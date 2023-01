Freital für eine halbe Stunde ohne Strom – Höhenrettung holt Frau von Hochspannungsmast

Unfallflucht auf Schandauer Straße in Pirna – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag um die Mittagszeit kam es in Pirna zu einem Unfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Der Fahrer eines roten Autos bog auf die Schandauer Straße ab und nahm einem Toyotafahrer die Vorfahrt. Dieser bremste, das Auto hinter ihm fuhr auf ihn auf. Nun sucht die Polizei Zeugen.