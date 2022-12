Unbekannter sorgt mit Spielzeugwaffe für Polizeieinsatz

In einem Einkaufszentrum an der Peschelstraße hat ein unbekannter Mann am Dienstag mit seiner Spielzeugwaffe für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Dresden. Am Dienstagnachmittag hat ein unbekannter Mann in einem Einkaufszentrum an der Peschelstraße für einen Polizeieinsatz gesorgt. Mehrere Passanten teilten dem Sicherheitsdienst mit, dass der Mann in dem Einkaufszentrum eine Waffe habe.

In einer Sichtung von Aufzeichnungen der Überwachungskamera bestätigten sich die Hinweise zunächst. Die Polizei sicherte daraufhin das Einkaufszentrum, um nach dem Mann zu suchen, der aber nicht mehr auffindbar war. Bei der genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann Schaumstoffpfeile mit einer Spielzeugwaffe verschossen hatte.

Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

