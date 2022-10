Am Freitag waren Polizeibeamte am Wiener Platz, am Samstag in der Neustadt unterwegs. Das Ziel: Präsenz zeigen und Kriminalität vorbeugen. Einige Straftaten stellten sie fest.

Polizisten waren am Wochenende in der Äußeren Neustadt und am Wiener Platz unterwegs (Symbolbild).

Das brachten die Polizeieinsätze an Dresdens Brennpunkten am Wochenende

Dresden. Bei präventiven Großeinsätzen in der Neustadt und am Wiener Platz haben Polizisten am Wochenende gegen insgesamt acht Menschen Strafanzeigen gestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitagnachmittag waren zwischen 12 und 20 Uhr 25 Beamte am Wiener Platz unterwegs, wo sie einen „Komplexeinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung“ durchführten – das heißt, Polizisten in zivil dokumentieren etwaige kriminelle Handlungen und rufen dann erst ihre uniformierten Kollegen. Einen 39-Jährigen stellen sie dabei mit Marihuana.

Lesen Sie auch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten 35 Polizisten zwischen 20 und 4 Uhr in der Äußeren Neustadt Personenkontrollen durch. Von 44 kontrollierten Menschen stellten sie gegen sieben Strafanzeigen – unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von lg