Polizei stellt Exhibitionisten

Dresden. Am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages hat die Polizei in Dresden-Sporbitz einen mutmaßlichen Exhibitionisten erwischt. Der Mann hatte sich an der Struppener Straße vor einem elf Jahre alten Mädchen entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Zeugen bemerkten das, informierten die Polizei und hielten den 60-Jährigen fest, bis die Beamten eintrafen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Sexualdelikts gegen den Deutschen.

Von ttr