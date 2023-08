Polizei stellt Autofahrerin mit 2,7 Promille nach Unfallflucht

Dresden. Am Mittwochabend ist eine 45-Jährige mit einem Auto auf der Buchenstraße in Richtung Hechtstraße unterwegs. Kurz vor der Schanzenstraße streifte sie mit ihrem Auto zwei Fahrzeuge, die in einer Parkbucht standen, und fuhr weiter. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 8 500 Euro.

Zeugen alarmierten die Polizei und hielten die Fahrerin bis zu deren Eintreffen auf der Hechtstraße fest. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei der 45-Jährigen. Ein Test ergab mehr als 2,7 Promille. Die Polizisten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme bei der Frau und behielten ihren Führerschein ein.

DNN