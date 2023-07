Kontrolle

Polizei am Wochenende mit Einsätzen in der Dresdner Neustadt

Die Polizei war am Wochenende wieder in der Neustadt präsent.

Am Wochendende waren erneut Beamte der Polizei in der Dresdner Neustadt präsent. Insgesamt 68 Beamte waren an den Aktionen beteiligt, acht Anzeigen wurden erstellt.