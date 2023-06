Verfassungsschutzbericht Sachsen

Bundesweit hat sie kaum 100 Anhänger, in Sachsen nur zehn: Die rechtsextreme Partei „Neue Stärke“ ist winzig und politisch unbedeutend. Trotzdem beschäftigt sie die Sicherheitsbehörden – nun auch verstärkt in Sachsen. Was dahinter steckt – und worauf der sächsische Verfassungsschutz in seinem aktuellen Bericht sonst noch schaut.