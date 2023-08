Mieter drohte mit Waffengewalt

Großeinsatz in Dresden-Pieschen: Spezialkräfte der Polizei umstellen Wohnhaus

Es begann mit einer Meldung wegen Ruhestörung und endete in einem Großeinsatz mit Spezialkräften: In der Mohnstraße hat die Polizei am Dienstagabend ein Wohnhaus umstellt. Ein Mieter hatte mit Waffengewalt gedroht.