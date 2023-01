Polizei: Friedliche Silvesternacht in Dresden und Umgebung

Dresden. Die Dresdner Polizei vermeldet eine ruhige Silvesternacht in der sächsischen Landeshauptstadt sowie in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Für Störungen sorgten allerdings übermäßiger Alkoholkonsum und unsachgemäßer Umgang mit Pyrotechnik.

Insgesamt 326 Einsätze registrierte die Dresdner Polizei zwischen Samstagabend 19 Uhr und 4 Uhr am Neujahrsmorgen. Die Beamten mussten sich unter anderem um 25 Körperverletzungsdelikte, 25 Sachbeschädigungen und 53 Brände kümmern. Die Feuer waren überwiegend durch unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik entstanden.

Autos in Gorbitz und Prohlis brennen – Zeugen gesucht

Vermutlich durch Feuerwerkskörper sind in Gorbitz und Prohlis etliche Autos in Brand geraten. So standen gegen Mitternacht sieben Fahrzeuge auf einem Parkplatz am Amalie-Dietrich-Platz in Flammen. Drei von ihnen wurden vollständig zerstört, teilten die Beamten mit. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 78.000 Euro.

Gegen 0.30 Uhr brannten am Albert-Wolf-Platz fünf Autos. Glücklicherweise wurde auch durch dieses Feuer niemand verletzt. Wie hoch der Schaden an den Fahrzeugen ist, konnte die Polizei noch nicht beziffern.

Die Beamten suchen nach Zeugen für die Brände, die ersten Ermittlungen zufolge durch Pyrotechnik ausgelöst wurden. Wer im Zusammenhang mit den Feuern etwas beobachtet hat, sollte sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 melden.

Zigarettenautomaten und Telefonzelle gesprengt

Sowohl in Dresden als auch in Meißen haben Vandalen Zigarettenautomaten und eine Telefonzelle mit Böllern beschädigt. In Dresden traf es zwei Automaten an der Keulenbergstraße in Wilschdorf und der Mosenstraße in Striesen, in Meißen wurde ein Automat am Kynastweg völlig zerstört. Eine Telefonzelle an der Kesselsdorfer Straße in Dresden-Löbtau wurde ebenfalls durch Pyrotechnik gesprengt. Schadensangaben liegen noch nicht vor. Die Beamten ermitteln.

Verbotene Pyrotechnik in Sebnitz

Auf der Sebnitzer Rosenstraße hat ein 29-Jähriger mit verbotenen Feuerwerkskörpern eine Explosion herbeigeführt. Dabei gingen die Fensterscheiben zweier Geschäfte und eines Wohnhauses zu Bruch. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann.

17-Jähriger stirbt in Leipzig durch Böller

Ein 17 Jahre alter Teenager hat sich in Otterwisch bei Leipzig beim Einsatz von Pyrotechnik so schwer verletzt, dass er später in einem Leipziger Krankenhaus starb, teilte die Polizei an Neujahr mit. Er hatte auf einem Feld vermutlich mit nicht zugelassener Pyrotechnik hantiert. Ein Fremdverschulden werde derzeit ausgeschlossen.

Von ttr