Radfahrer bei Unfall auf der Breitscheidstraße verletzt – Polizei sucht Zeugen

Bei einem Zusammenstoß auf der Breitscheidstraße hat sich am Donnerstagabend ein Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Die Polizei Dresden sucht nach Zeugen eines Unfalls in Leuben (Symbolbild).

Dresden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Breitscheidstraße in Leuben ist am Donnerstagabend ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 34-Jährige fuhr in Richtung Straße des 17. Juni und wollte in die Zamenhofstraße abbiegen, als er gegen 17.10 Uhr mit einem Mazda zusammenstieß, der in dieselbe Richtung fuhr.

Wer Angaben zu dem Zusammenstoß machen kann, den bittet die Polizeidirektion Dresden, sich telefonisch unter 0351 483 2233 zu melden.

Von lg