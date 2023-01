Dresdner Polizei stellt mutmaßlichen Autodieb in gestohlenem Auto

Die Dresdner Polizei hat einen mutmaßlichen Autodieb gestellt und in Gewahrsam genommen. Er saß in einem Mercedes Vito, der zwei Stunden zuvor in Leipzig entwendet worden ist.

Dresden. Am Montagnachmittag haben Polizeibeamte einen mutmaßlichen Autodieb gestellt. Er saß in einem zuvor in Leipzig gestohlenen Mercedes und war gerade im Begriff loszufahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen 16 Uhr ging bei Streifenpolizisten der Hinweis ein, dass sich auf einem Parkplatz an der Menageriestraße in Friedrichstadt ein gestohlenes Auto befinden würde. Der Mercedes Vito war zwei Stunden zuvor in Leipzig entwendet worden, so die Angaben der Polizeidirektion Dresden.

Ohne Führerschein von Leipzig nach Dresden

Als die alarmierten Beamten am Parkplatz ankamen, sahen sie einen Mann im Auto sitzen, der gerade losfahren wollte. Sie stellten den 36-Jährigen und brachten ihn in Gewahrsam. Er soll den unverschlossenen Mercedes in einem unbeobachteten Moment entwendet haben, so die Polizei. Die Beamten stellten Anzeigen gegen den Mann, der obendrein keinen Führerschein besitzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von luk