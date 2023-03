Polizei nimmt mutmaßliche Diebesbande fest

Dresden. Seit Januar wurden mehrfach im Raum Dresden Seniorinnen ausgeraubt. In diesem Zusammenhang haben die Staatsanwaltschaft und die Polizei Dresden drei Tatverdächtige festgenommen, die unter anderem unter dem Verdacht des schweren Bandendiebstahls stehen.

Derzeitiger Ermittlungsstand

Nach derzeitigem Ermittlungsstand werden dem Trio, bestehend aus einer 46-jährigen und einer 48-jährigen Frau sowie eines 52-jährigen Mannes folgende Taten vorgeworfen:

Am 14. Februar folgten der 52-Jährige und die 46-Jährige im Stadtteil Striesen einer 91-Jährigen zu deren Hauseingangstür. Als diese die Tür aufschloss, schoben die beiden die Seniorin in das Treppenhaus und raubten ihr ein Portemonnaie.

Am 27. Februar 2023 bedrängten die beiden Frauen eine 88-Jährige beim Betreten ihres Wohnhauses in Blasewitz und stahlen eine Handtasche. In dieser befand sich auch eine EC-Karte, mit der die Täter rund 2 500 Euro abhoben.

Am 1. März folgten alle drei Tatverdächtigen einer 86-Jährigen von einer Sparkasse an der Zwinglistraße bis zu deren Wohnhaus. Im Treppenhaus bedrängten sie die Seniorin und stahlen mehrere hundert Euro und eine EC-Karte. Eingesetzte Polizeibeamte konnten die drei kurz nach der Tat stellen, so die Polizei.

Verantwortlich für noch weitere Taten?

Die drei slowakischen Staatsangehörigen wurden festgenommen und am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen das Trio und setzte sie in Vollzug. Die drei wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Ob sie für weitere ähnliche Taten verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.