Polizei Dresden meldet Häufung betrügerischer Anrufe

Am Donnerstag wurden der Dresdner Polizei ungewöhnliche viele Betrugsversuche per Schockanruf und Handynachricht gemeldet. Alle Kontaktierten erkannten den Schwindel.

Der Dresdner Polizei wurden am Donnerstag ungewöhnliche viele betrügerischer Anrufe gemeldet (Symbolbild).

Dresden. Der Dresdner Polizei wurden am Donnerstag ungewöhnliche viele betrügerischer Anrufe und Kontaktaufnahmen per Handynachricht gemeldet. Alle Kontaktierten erkannten die Betrugsversuche und überwiesen kein Geld, so dass kein Schaden eintrat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie die Beamten berichten, wurden sieben Frauen und Männer aus Dresden, Nossen, Bannewitz, Weinböhla und Heidenau per Nachricht von ihren angeblichen Kindern kontaktiert, die eine neue Handynummer hätten und Geld bräuchten. Zwei Männer aus Pirna und der sächsischen Landeshauptstadt erhielten Anrufe. Sie hätten hohe Geldsummen gewonnen, müssten zuvor aber eine Auszahlungsgebühr hinterlegen.

Lesen Sie auch

Eine 80-Jährige aus Blasewitz erhielt einen Schockanruf. Die Betrüger teilten der Seniorin mit, sie müsste 20.000 Euro zahlen, um eine Angehörige nach einem Verkehrsunfall vor einem Gefängnisaufenthalt zu bewahren. Auch sie erkannte den Betrugsversuch und verständigte die Polizei.